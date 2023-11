Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Blue Devils Weiden taten sich in der Oberliga Süd gegen Passau schwer, kam mit einem blauen Auge davon und wurde letzten Endes sogar noch belohnt, weil Verfolger Deggendorf in Lindau schwächelte.

Dies nutzte auch Heilbronn, das sich aber nicht auf zwei Punkte nähern konnte, weil es in Bad Tölz die Verlängerung zum Erfolg brauchte. Auch Memmingen hätte aufholen können, musste aber in Riessersee die Kraft des Stärkeren akzeptieren. Dahinter folgen mit Peiting und Bayreuth zwei Siegers des Sonntags. Der ECP schoss gegen Nachbar Füssen so viele Tore wie seit dem Dezember 2013 nicht mehr, als ein 9:1 gelang. Bayreuth gewann im ersten Spiel in Höchstadt seit 2005 mühevoll mit 3:2. Hinter den Tigers die ebenfalls siegreichen Garmischer, die Memmingen besiegten, und Lindau, die den favorisierten Deggendorfern ein Bein stellten. Die Teams auf den Rängen neun bis zwölf, Füssen, Höchstadt, Passau und Bad Tölz unterlagen sämtlichst, so dass sich nichts änderte, Schlusslicht Stuttgart war spielfrei.



SC Riessersee – Memmingen Indians 5:3 (0:0, 4:1, 1:2)

Tore: Riessersee: Lubor Dibelka (3), Robin Soudek, Jan Pietsch; Memmingen: Denis Fominych (2), Edgars Homjakovs

Blue Devils Weiden – Passau Black Hawks 6:4 (0:1, 1:1, 5:2)

Tore: Weiden: Luca Gläser (2), Neal Samanski, Dominik Müller, Vladislav Filin, Robert Hechtl; Passau: Nicolas Sauer (2), Liam Blackburn, Jakub Cizek

Lindau Islanders – Deggendorfer SC 7:4 (2:1, 3:2, 2:1)

Tore: Lindau: Adriano Carciola (2), Christian Obu, Walker Sommer, Robin Wucher (2), Matthieu Desautels; Deggendorf: Lukas Miculka, Benedikt Schopper, Johannes Schmid, Petr Stloukal

EC Peiting – EV Füssen 7:2 (3:0, 0:0, 4:2)

Tore: Peiting: Marco Habermann (2), Sebastian Zwickl,

Höchstadt Alligators – Bayreuth Tigers 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Tore: Höchstadt: Jakob Fardoe, Jari Neugebauer; Bayreuth: Eetu Elo, Andree Hult, David Stach

Tölzer Löwen – Heilbronner Falken 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1) n.V.

Tore: Bad Tölz: Athanasios Fissekis, Marc Schmidpeter, Niklas Hörmann; Heilbronn: Luke Volkmann, Linus Wernerson Libäck, Robin Just, Frederik Cabana