Höchstadts Höhenflug hält an – böse Pleiten für Bad Tölz und Memmingen

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das war wieder ein Spieltag in der Oberliga Süd, wie er in den Wettbüros gefürchtet ist. Zwar konnten die favorisierten Weidener und Rosenheimer ihre Spiele gewinnen, aber niemand rechnete ernsthaft mit dem hohen Sieg der Riesserseer im Traditionsderby in Bad Tölz, dem ersten seit dem Oktober 2017 (3:2) oder gar mit dem Erfolg von Füssen gegen Memmingen.

Dass dem EVF gegen seinen prominenten Gegner der erste Sieg seit dem Aufstieg ohne Gegentor gelang, ist wohl das i-Tüpfelchen auf dem sportlichen Zustand der Indians. Ebenfalls ein Zu-Null als Premiere gelang den Deggendorfern in Lindau nach zuletzt drei Niederlagen dort in Folge. Und wo man schon die Statistik bemüht. Auch die Landsberger Riverkings würde gerne einmal Höchstadt besiegen nach jetzt fünf Niederlagen in Folge, aber vielleicht klappt es ja beim nächsten Versuch.



Blue Devils Weiden – EC Peiting 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Tore: Weiden: Kurt Davis (2), Luca Gläser, Moritz Schug, Edgars Homjakovs, Tomas Rubes; Peiting: Felix Beauchemin-Brassard, Tim Mühlegger, Marc Besl

Tölzer Löwen – SC Riessersee 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Tore: Bad Tölz: Nicklas Huard; Riessersee: Lubor Dibelka (2), Alexander Höller, Robin Soudek, Sam Verelst, Ryker Killins

Landsberg Riverkings – Höchstadt Alligators 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Tore: Landsberg: Riley Stadel, Adriano Carciola, Florian Stauder; Höchstadt: Tim Zimmermann (2), Jakob Fardoe, Michail Guft-Sokolov

Starbulls Rosenheim – EHC Klostersee 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Tore: Rosenheim: Steffen Tölzer, Stefan Reiter, Maximilian Vollmayer; Klostersee: Lynnden Pastachak

Lindau Islanders – Deggendorfer SC 0:0 (0:0, 0:2, 0:1)

Tore: Lindau: -; Deggendorf: Thomas Matheson (2), Petr Stloukal

EV Füssen – Memmingen Indians 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Tore: Füssen: Carl Zimmermann, Leon Dalldush, Bauer Neudecker, Julian Straub; Memmingen: -