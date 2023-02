Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Blue Devils Weiden verstärken sich zum Ende der Transferperiode mit Lauris Bajaruns und Markus Eberhardt. Der 29-fache lettische A-Nationalspieler Bajaruns kommt aus der Oberliga Nord von der EG Diez-Limburg. In 41 Spielen für die Rockets verbuchte der 1,93 Meter große und 95 Kilogramm schwere Lette 25 Tore und 45 Vorlagen. Mit Eberhardt wechselt ein DEL2-erfahrener Verteidiger vom EV Landshut in die Max-Reger-Stadt.

Lauris Bajaruns, der wie Edgars Homjakovs in der Hafenstadt Ventspils geboren wurde, verbrachte den Großteil seiner Eishockey-Karriere in seiner Heimat. In der Saison 2010/11 feierte er mit HK Liepājas Metalurgs die lettische Meisterschaft. Diesen Triumph konnte er 2021 mit Olimp Riga wiederholen und erhielt zudem eine Auszeichnung als Spieler mit den meisten Toren in der Liga (22). Außerdem spielte er für diverse Teams in Tschechien, Dänemark, Slowakei, Frankreich und Belarus. Seit dieser Saison ist der zweifache Familienvater in Deutschland aktiv.



„Beppi“ Eberhardt kommt aus dem Nachwuchs des SC Bietigheim-Bissingen, SC Riessersee und EHC Klostersee. Mit 17 Jahren debütierte er für die Seniorenmannschaft des EHC Klostersee in der Oberliga. Der gelernte Stürmer schnürte bereits in der Oberliga-Saison 2015/16 die Schlittschuhe für den EV Landshut. Inzwischen kann der 28-Jährige auf die Erfahrung von über 430 DEL2-Spiele für Riessersee, Heilbronn, Bad Tölz und Landshut zurückblicken.

Sebastian Buchwieser, Trainer der Blue Devils, freut sich schon auf die beiden Neuzugänge: „Im Hinblick auf die Play-offs wollen wir uns mit Lauris auch in der Offensive mit einem Importspieler absichern, um für mögliche Krankheiten und Verletzungen gewappnet zu sein. Die Ausfälle in der vergangenen Saison waren fatal. Markus ist natürlich eine qualitative und quantitative Verstärkung auf der Verteidigerposition. Wir sind nun für die kommenden Aufgaben gut gerüstet.“