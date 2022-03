Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Spitzenteams Blue Devils Weiden und Eisbären Regensburg hatten keine Probleme, die Punkte gegen den EV Füssen und den Lindau Islanders einzusacken. Fraglich war nur, ob die Höchstadt Alligators Probleme mit dem Tabellenletzten der Oberliga Süd, den Landsberg Riverkings, haben würden, was sich aber aus Sicht der Alligators nicht bewahrheitete.

An der Spitze bleiben natürlich die Weidener. Regensburg überholte Rosenheim in der Quotienten-Tabelle, hat nun 0,019 Punkte Vorsprung und sieben Spiele weniger absolviert als die Starbulls. Es sieht jetzt ganz so aus, als ob die Rosenheimer von Platz vier als Endnotierung ausgehen können. Mit dem Erfolg in Landsberg überholten die Alligators den EC Peiting, haben jetzt 0,009 Punkte Vorsprung, aber auch zwei Spiele mehr auf dem Buckel.



Blue Devils Weiden – EV Füssen 6:3 (1:2,2:0,3:1)

Tore Weiden: Chad Bassen (3), Adam Schusser, Mark Heatley, Dennis Thielsch; Füssen: Nicolas Jentsch, Marc Besl, Jörg Noack

Eisbären Regensburg – EV Lindau Islanders 8:3 (3:1, 4:0, 1:2)

Tore Regensburg: Constantin Ontl (2), Richard Divis, Tomas Schwamberger, Marvin Schmid, Tomas Plihal, Nico Kroschinski, Andrew Schembri; Lindau: Nolan Redler, Dominik Patocka, Florian Lüsch

HC Landsberg Riverkings – Höchstadt Alligators 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)

Tore Landsberg: Dennis Neal (2), Frantisek Wagner; Höchstadt: Michail Guft-Sokolov (2), Jari Neugebauer, Jannik Herm, Anton Seidel, Dmitrij Litesov

Verschoben:

Deggendorfer SC – Lindau Islanders