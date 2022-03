Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der neue Meister der Oberliga Süd heißt Blue Devils Weiden. Die Oberpfälzer sind von den Memminger Indians bei nur einem ausstehenden Spiel im Spielquotienten nicht mehr einzuholen.

Auch wenn sich die Starbulls Rosenheim knapp gegen die Eisbären Regensburg durchsetzten, es war am Ende ein Härtetest für die Play-offs. Die Ränge drei für Regensburg und vier für Rosenheim stehen schon länger fest. Der SC Riessersee gewann das Traditionsderby gegen den EV Füssen, wird aber auf Rang sieben verbleiben. Ebenso fest auf Platz acht steht der EC Peiting, der sich mit dem Erfolg in Landsberg schon mal für die Pre-Play-offs warm spielte. Letzter großer Kampf in der Oberliga Süd ist der Fight um Rang neun. Der EV Füssen und die Lindau Islanders stehen absolut punktgleich auf den Plätzen neun und zehn und somit wird dieses Duell erst am letzten Spieltag entschieden. Und das Beste: Beide Teams treffen direkt in Lindau (8. März, 20 Uhr) aufeinander.



Starbulls Rosenheim – Eisbären Regensburg 6:5 (1:2, 4:1, 1:2)

Tore Rosenheim: Alexander Höller (3), Curtis Leinweber (2), Brad Snetsinger; Regensburg: Tomas Plihal (2), Jakob Weber, Nikola Gajovsky, Andrew Schembri

EV Lindau Islanders – Deggendorfer SC 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Tore Lindau: Corvin Wucher, Simon Klingler, Florian Lüsch; Deggendorf: Silvan Heiß, Kevin Lengle

SC Riessersee – EV Füssen 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Tore Riessersee: Marlon Wolf (2), Luca Allavena; Füssen: Pius Seitz

HC Landsberg Riverkings – EC Peiting 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)

Tore Landsberg: Nicolas Strodel, Mika Reuter, Frantisek Wagner; Peiting: Marco Habermann, Lukas Gohlke, Louis Postel, Maximilian Söll, Dominic Krabbat

Verschoben:

EHF Passau Black Hawks – Blue Devils Weiden

Höchstadt Alligators – ECDC Memmingen Indians