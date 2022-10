Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das war der perfekte Start für den Titelverteidiger in der Oberliga Süd. Die Weidener Blue Devils eroberten mit einem überlegenen Erfolg gegen den Aufsteiger EHC Klostersee sofort die Tabellenführung.

Auf den Plätzen zwei und drei etwas überraschende Namen. Passau gewann in Lindau und der HC Landsberg zeigte sich an diesem Saisonstart als Phönix. Nach zwei Dritteln noch auf Platz zehn, überrannte man im dritten Abschnitt Gegner Füssen und sprang auf Rang drei. Die gleiche Platzierung zieren Geheimfavorit Rosenheim und DEL2-Absteiger Bad Tölz. Auf Rang sechs hat sich Peiting positioniert, dass die ambitionierten Deggendorfer in der Overtime hinter sich ließ. Die spielfreien Hochstädter gehen in die Sonntagbegegnung als Achter, direkt vor Riessersee und einem weiteren Aufstiegskandidaten, nämlich Memmingen. Wie die Indians auf Rang neun jetzt Füssen. Die beiden letzten Plätze werden von Lindau und Klostersee eingenommen.



Lindau Islanders – Passau Black Hawks 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)

Tore: Lindau: Alexander Biberger, Alexander Dosch; Passau: Jakub Cizek (2), Michael Reich, Brett Schäfer, Zachary Dybowski, Santeri Ovaska

Tölzer Löwen – Memmingen Indians 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Tore: Bad Tölz: Tyler McPhee-Ward (2), Oliver Ott, Alexander Fichtner, Ludwig Nirschl; Memmingen: Petr Pohl, Matej Pekr

EC Peiting – Deggendorfer SC 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 1:0) n.V.

Tore: Samuel Payeur (2), Manuel Bartsch, Thomas Heger; Deggendorf: Sascha Maul, Yannic Bauer, Rene Röthke

Starbulls Rosenheim – SC Riessersee 6:3 (3:0, 1:2, 2:1)

Tore: Stefan Reiter (2), Travis Oleksuk (2), Manuel Strodel, Tyler McNeely; Riessersee: Lubor Dibelka (2), Jan Pietsch

Blue Devils Weiden – EHC Klostersee 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Tore: Weiden: Dennis Thielsch (2), Lucas Gläser, Adam Schusser, Tomas Rubes

HC Landsberg Riverkings – EV Füssen 5:2 (0:2, 0:0, 5:0)

Tore: Landsberg: Adriano Carciola (2), Steven Ipri (2), Riley Stadel; Füssen: Maximilian Dropmann, Leon Dalldush