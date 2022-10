Memmingen verliert in Höchstadt

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Dass die Blue Devils Weiden nach drei Spieltagen wiederum Platz eins zieren, war vielleicht nicht erwartet worden, kann aber erklärt werden. Ganz anders Platz zwei. Von dieser Position lächelt nicht einer der üblichen Verdächtigen wie Rosenheim oder Bad Tölz, sondern Höchstadt und gleich dahinter Passau. Beide Teams standen in der letzten Saison deutlich tiefer.

Rosenheim fiel nach der knappen Niederlage im Weidener Spitzenspiel auf Rang sechs zurück, aber das wird wohl nur eine Momentaufnahme sein. Während Füssen und Klostersee auch nach drei Runden auf Positionen stehen die zu erwarten waren, sieht es ganz anders aus in den Fällen Riessersee und vor allem Memmingen. Die Indians waren in die Saison gegangen mit einem dezenten Aufstiegsziel und belegen aktuell Rang zwölf. Da muss man kein Hellseher sein, um eine ungemütliche Woche in Memmingen vorauszusehen.



Blue Devils Weiden – Starbulls Rosenheim 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

Tore: Weiden: Dominik Müller, Edgars Homjakovs, Dennis Thielsch; Rosenheim: Travis Oleksuk, Dominik Daxlberger.

Tölzer Löwen – Lindau Islanders 5:4 (0:3, 0:1, 4:0, 1:0) n.V.

Tore: Bad Tölz: Nicklas Huard (2), Ludwig Nirschl (2), Justi Späth Mariscal; Lindau: Marc Hofmann, Nico Kolb, Alexander Dosch, Martin Mairitsch.

EV Füssen – Passau Black Hawks 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Tore Füssen: Bauer Neudecker, Jere Helenius, Janne Seppänen; Passau: Carter Popoff, Zachary Dybowski, Simon Stowasser, Jakub Cizek.

Höchstadt Alligators – ECDC Memmingen Indians 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Tore Höchstadt: Dominik Zbaranski, Kavs Planics, Michail Guft-Sokolov, David Seidl, Anton Seewald; Memmingen: Jaroslav Hafenrichter (2)