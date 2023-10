Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Art, wie Titelverteidiger Weiden seinen Verfolger Memmingen im letzten Drittel abwatschte, lässt für die Hauptrundenphase der Oberliga Süd wenig Spannendes an der Spitze erwarten.

Erste Verfolger der Weidener sind ein Quartett mit drei Punkten Rückstand, bestehend aus DEL2-Absteiger Heilbronn, Deggendorf, Lindau und eben Memmingen. Bei Deggendorf kommt noch hinzu, dass sie ein Spiel Rückstand haben, wären nach „Minuspunkten“ also gleich mit Weiden. Auf sechs und sieben Passau und Füssen. Beiden hatte man einen schwächeren Saisonstart prophezeit, so dass die Trainer wohl zufrieden sein werden.



Während auch Peiting noch ein Nachholspiel hat, wird sich Riessersee wohl wundern. Die Niederlage gegen Füssen im Altmeisterduell war bestimmt so nicht vorgesehen und jetzt stehen die Garmischer, die auch erst zwei Spiele absolviert haben, auf Rang neun. Es folgen in der Reihenfolge Höchstadt, Tölz, Bayreuth und Stuttgart. Während die Tigers einen 3:0-Vorsprung in Passau nicht über die Runden brachten und die Verlängerung für den zweiten Punkt brauchten, können die Stuttgarter trotz des letzten Platzes bisher zufrieden sein. Sie konnten mit den Großen der Liga durchaus mithalten und gewannen sogar das erste Drittel in Heilbronn mit 1:0.

Blue Devils Weiden – Memmingen Indians 8:3 (1:0, 2:2, 5:1)

Tore: Weiden: Luca Gläser, Neal Samanski, Fabian Voit, Maximilian Kolb, Vladislav Filin, Robert Hechtl, Tomas Rubes, Tyler McPhee-Ward; Memmingen: Milan Pfalzer, Dominik Meisinger, Tobias Meier

Passau Black Hawks -Bayreuth Tigers 3:4 (0:3, 1:0, 2:0, 0:1) n.V.

Tore: Passau: Marc Zajic, Liam Blackburn, Santeri Ovaska; Bayreuth: Aaron Reinig, Robin Drothen, Brett Schäfer, Eetu Elo

Höchstadt Alligators – Deggendorfer SC 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)

Tore: Höchstadt: Tim Zimmermann, Nikita Naumann; Deggendorf: Carter Popoff (2), Curtis Leinweber, Niklas Pill

Heilbronner Falken – Stuttgart Rebels 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Tore: Heilbronn: Robin Just (2), Pontus Wernerson-Libäck, Vincent Jiranek; Stuttgart: David Kirchhoff

Lindau Islanders – Tölzer Löwen 3:4 (1:0, 2:2, 0:1, 0:1) n.V.

Tore: Lindau: Matthieu Desautels, Adriano Carciola, Zachary Kaiser; Bad Tölz: Marc Schmidpeter (2), Anton Engelm, Zacary Herrmann

SC Riessersee – EV Füssen 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Tore: Riessersee: Anselm Gerg; Füssen: Anton Zimmer (2), Eetu-Ville Arkiomaa