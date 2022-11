Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das Topspiel des Abends in der Oberliga Süd hatte es in sich. Tabellenführer Weiden, zwölf Punkte vor dem Gegner Höchstadt, gewann zwar gegen den Verfolger, musste aber die Verlängerung bemühen. Sicherlich zur Freude von den spielfreien Rosenheimern, deren Rückstand auf die Oberpfälzer nur noch sieben Zähler beträgt.

Die Alligators können sich aber auch zum Sieger des Abends zählen, denn der gewonnene Punkt in Weiden reichte, um Deggendorf zu überholen, das seinerseits etwas überraschend hoch in Passau unterlag. Riessersee hätte ebenfalls profitieren können, ließ sich aber von Lindau überraschen. Bad Tölz kassierte bereits die vierte Niederlage in der Verlängerung und spürt nun den Atem von Verfolger Peiting im Nacken. Auf Platz acht jetzt die Black Hawks aus Passau, die Memmingen überholten. Die Indians kommen irgendwie nicht aus den Startlöchern, müssen aufpassen, dass das absolute Mindestziel, Pre-Play-offs, nicht noch in Gefahr gerät. Die ebenfalls interessierten Füssener sind jedenfalls nur noch einen Zähler entfernt. Auf Rang zwölf die Lindau Islanders. Die Jungs vom Bodensee haben zwar acht Punkte Rückstand auf Füssen, haben aber mit dem Sieg gegen Riessersee gemerkt, dass sicherlich noch mehr möglich ist. Lediglich Neuling Klostersee kann die restlichen Vorrundenspiele als Vorbereitung auf den Klassenerhalt nutzen.



Blue Devils Weiden – Höchstadt Alligators 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) n.V.

Tore: Weiden: Fabian Voit, Marius Schmidt, Edgars Homjakovs, Tomas Rubes; Höchstadt: Tim Zimmermann, Klavs Planics, Anton Seewald

Passau Black Hawks – Deggendorfer SC 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Tore: Passau: Vincent Jiranek, Brett Schäfer, Carter Popoff, Jakub Cizek; Deggendorf: Alex Grossrubatscher

Tölzer Löwen – EC Peiting 6:7 (2:1, 4:3, 0:2, 0:1) n.P.

Tore: Bad Tölz: Christoph Fischhaber, Nicklas Huard, Erik Gollenbeck, Philipp Schlager, Tyler McPhee-Ward, Ludwig Nirschl; Peiting: Thomas Heger (3), Samuel Payeur (2), Felix Beauchemin-Brassard, Manuel Bartsch

Lindau Islanders – SC Riessersee 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)

Tore: Lindau: Raphael Grünholz, Marc Hofmann, Alexander Dosch, Florian Lüsch; Riessersee: Robin Soudek (2), Lubor Dibelka

HC Landsberg Riverkings – Memmingen Indians 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Tore: Landsberg: Walker Sommer (2), Mika Reuter, Sven Gäbelein, Frantisek Wagner; Memmingen: Leon Kittel, Petr Pohl, Donat Peter

EV Füssen – EHC Klostersee 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Tore: Füssen: Janne Seppänen (2), Bauer Neudecker, Julian Straub, Jere Helenius; Klostersee: Lynnden Pastachak, Philipp Quinlan