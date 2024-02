Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Das Spitzenspiel der Oberliga Süd hielt lange, was man sich erhofft hatte. Der DEL2-Absteiger aus Heilbronn hielt zwei Drittel gegen den Tabellenführer mit, dann zogen die Blue Devils Weiden gnadenlos davon.

Für die Falken hätte die Niederlage ärgerlich sein können, aber das Problem wurde aufgefangen durch die Heimniederlage im Verfolgerduell von Deggendorf gegen Memmingen. Richtig spannend wird es jetzt im Kampf um Platz vier. Die Bayreuther kassierten in Lindau in einer wahren Eishockeyschlacht (103 Strafminuten) eine Niederlage ohne eigenen Treffer und da Memmingen in Deggendorf erfolgreich war, haben jetzt beide Teams 75 Punkte. Und gleich dahinter lauert Riessersee, wobei die Werdenfelser ziemlich böse von den Kufen geholt wurden. Hätte der SCR das erste Drittel nicht komplett verschlafen, dann würde der Rückstand auf Bayreuth und Memmingen nur einen Punkt betragen und nicht deren drei.



Jubel dagegen in Peiting. Der Überraschungssieg in Garmisch ließ den Vorsprung auf Höchstadt auf zwei Punkte anwachsen, weil sich die Alligators in Passau eine überraschende Niederlage leisteten. Bad Tölz war spielfrei und Lindau ist nach dem Erfolg über die Tigers wieder im Kampf um Platz zehn voll involviert. Sechs Punkte hinter den Bodenseer Altmeister Füssen. Der EVF blieb in Stuttgart siegreich, war auf diese Punkte auch dringend angewiesen. Auf Platz elf gaben die Passauer ein besonderes Lebenszeichen von sich. Nach vier Niederlagegen gegen Höchstadt in Folge gelang der erste Erfolg seit Dezember 2020 (5:2). Ziemlich enttäuscht werden die Fans in Stuttgart gewesen sein. In dieser Saison ist es selten, dass die Rebels ein Spiel dominieren, aber genau das passierte gegen Füssen (Schussverhältnis: 47:25), aber die Allgäuer spielten deutlich effizienter als die Rebels und gewannen letztendlich mit einem blauen Auge.

Heilbronner Falken – Blue Devils Weiden 5:8 (3:3, 2:2, 0:3)

Tore: Heilbronn: Robin Just (2), Pontus Wernerson Libäck, Tim Detig, Frederik Cabana; Weiden: Daniel Bruch (2), David Elsner (2), Fabian Voit, Alessandro Schmidbauer, Kurt Davis, Robert Hechtl

Deggendorfer SC – Memmingen Indians 4:6 (2:0, 1:3, 1:3)

Tore: Deggendorf: Thomas Greilinger, Antonin Dusek, Marco Bassler, Rene Röthke; Memmingen: Denis Fominych (2), Maxim Mastic, Edgars Homjakovs, Jaroslav Hafenrichter, Valentin Busch

SC Riessersee – EC Peiting 3:4 (0:3, 2:0, 1:0, 0:1) n.P.

Tore: Riessersee: Jan Pietsch, Curtis Roach, Quirin Bader; Peiting: Felix Beauchemin-Brassard (3), Andreas Feuerecker

Lindau Islanders – Bayreuth Tigers 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Tore: Lindau: Patrick Raaf-Effertz, Lukas Bender, Christian Obu; Bayreuth: -

Passau Black Hawks – Höchstadt Alligators 7:4 (3:1, 2:1, 2:2)

Tore: Passau: Liam Blackburn (2), Benedikt Böhm, Maximilian Otte, Nicolas Sauer, Marc Zajic, David Seidl; Höchstadt: Sergei Topol (2), Jakob Fardoe, Michail Guft-Sokolov

Stuttgart Rebels – EV Füssen 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)

Tore: Stuttgart: Nolan Redler (2), Jannik Herm; Füssen: Pius Seitz (2), Luca Kinzel, Bauer Neudecker, Eetu-Ville Arkiomaa, Fabian Nifosi

Ein Blick nach vorne

Wie würden nach aktuellem Stand die Pre-Play-Off-Paarungen aussehen:

Höchstadt Alligators – EV Füssen

Tölzer Löwen – Lindau Islanders

Wie würden die Achtelfinalpaarungen aussehen, wenn sich die jeweiligen Tabellensiebten- und achten in den Pre-Play-Offs durchsetzen würden:

Hannover Scorpions – Tölzer Löwen

Moskitos Essen – Höchstadt Alligators

Tilburg Trappers – EC Peiting

Saale Bulls Halle – SC Riessersee

Memmingen Indians – Hannover Indians

Deggendorfer SC – Hammer Eisbären

Heilbronner Falken – Black Dragons Erfurt

Blue Devils Weiden – Icefighters Leipzig