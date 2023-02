Torfestival in Deggendorf – Bad Tölz hält Platz zehn

​Wie im Norden dominiert auch in der Oberliga Süd ein Team die Meisterschaft. Selbst der Tabellenvierte aus Garmisch hatte keine Chance bei den Blue Devils Weiden in der Oberpfalz, konnte überhaupt am Wochenende gegen die beiden Topmannschaften nur ein Tor erzielen.

Spannend wird es an der Spitze um Platz zwei, denn in einer wahren Toreschlacht setzte sich Deggendorf gegen Altmeister Bad Tölz durch, bleibt vier Punkte hinter Rosenheim. Im Kampf um Platz vier, der Augenblick von Riessersee eingenommen wird, nimmt jetzt auch der Vizemeister der letzten Saison, Memmingen teil. Allerdings trennen die beiden Teams drei Plätze und zehn Punkte. Dazwischen befinden sich, der Form halber, noch Höchstadt und Peiting. Nur mit Glück konnte Bad Tölz Platz zehn gegen Lindau halten. Beide Teams verloren, sind aber von Passau auch nur noch einen Punkt entfernt. Hier hat wohl auch Alfred Hitchcock seine Hände mit im Spiel.



Blue Devils Weiden – SC Riessersee 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Tore: Weiden: Ralf Herbst, Luca Gläser, Martin Heinisch, Robert Hechtl, Tomas Rubes, Dennis Thielsch; Riessersee: -

Starbulls Rosenheim – EV Füssen 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Tore: Rosenheim: Lukas Laub, Norman Hauner, Dominik Daxlberger, Brad McGowan, Stefan Reiter; Füssen: Bauer Neudecker

Deggendorfer SC – Tölzer Löwen 8:6 (0:2, 6:2, 2:2)

Tore: Deggendorf: Petr Stloukal (2), Julian-Maximilian Elsberger, Antonin Dusek, Thomas Matheson, Yannic Bauer, Alex Grossrubatscher, Rene Röthke; Bad Tölz: Ludwig Nirschl (3), Anton Engel, Nicklas Huard, Tyler McPhee-Ward,

Höchstadt Alligators – Passau Black Hawks 6:3 (4:0, 1:2, 0:0)

Tore: Höchstadt: Tom Horschel, Jari Neugebauer, Eetu-Ville Arkiomaa, Tim Zimmermann, Patrik Rybar, David Seidel; Passau: Yuma Grimm, Vincent Jiranek, Samuel Mantsch

Lindau Islanders – Memmingen Indians 2:3 (0:2, 1:0, 0:0)

Tore: Lindau: Alexander Dosch, Andreas Farny; Memmingen: Leon Kittel, Dominik Meisinger, Andrew Johnston

EC Peiting – EHC Klostersee 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Tore: Peiting: Samuel Payeur (2), Thomas Heger, David Miller, Tim Mühlegger; Klostersee: -