​In der Oberliga Süd zeigt sich schon jetzt, dass die Prognose Weiden und Deggendorf „beherrschen die Liga“ eintreffen wird. Beide sind nach fünf Runden noch ohne Punktverlust, meisterten ihre Auswärtsaufgaben, zumindest Weiden, problemlos.

Im Gegenteil, die Blue Devils brachten den Alligators die höchste Heimniederlage seit dem Oktober 2021 bei, als diese 2:10 gegen Regensburg verloren. Deggendorf hatte es scheinbar in Garmisch deutlich schwerer, konnte sich am Ende bei seinem Keeper Pielmeier bedanken, dass die drei Punkte mit nach Hause genommen werden konnten. Allerdings stehen die Deggendorfer im Augenblick noch auf Rang drei, weil Heilbronn ein Spiel mehr durchgeführt hat und ebenfalls zwölf Punkte aufweist. Die Falken bezwangen Memmingen klar und deutlich mit 5:2. Mit dem Erfolg in Füssen konnte Absteiger Bayreuth weiterhin Boden gutmachen und sitzt im Augenblick auf Rang fünf. Mit ihrem 7:4 Sieg in Passau setzten die Peitinger endlich mal ein Ausrufezeichen, belegen Platz sieben vor Riessersee. Letzter bleibt Stuttgart, dass gegen die routinierten Tölzer auf verlorenem Boden stand und erst nach dem 0:6 Rückstand zu seinen Ehrentoren kam.



EV Füssen – Bayreuth Tigers 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Tore: Füssen: Maxim Kryvorutskyy; Bayreuth: David Stach, Brett Schäfer, Eetu Elo, Jayden Schubert

Stuttgart Rebels – Tölzer Löwen 2:7 (0:1, 0:2, 2:4)

Tore: Stuttgart: Michael Fink, Jannik Herm; Bad Tölz: Yannic Bauer (2), Reto Schüpping, Florian Kästele, Marc Schmidpeter, Florian Krumpe, Athanasios Fissekis

Höchstadt Alligators – Blue Devils Weiden 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

Tore: Höchstadt: -, Weiden: Nardo Nagtzaam (2), Luca Gläser (2), Markus Eberhardt, Fabian Ribnitzky, Kurt Davis, Tyler McPhee-Ward,

SC Riessersee – Deggendorfer SC 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Tore: Riessersee: Robin Soudek; Deggendorf: Curtis Leinweber, Niklas Pill

Heilbronner Falken – Memmingen Indians 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Tore: Heilbronn: Michael Brenner, Linus Wernerson-Libäck, Robin Just, Frederik Cabana, Philip Kuschel; Memmingen: Sofiene Bräuner, Dominik Meisinger

Passau Black Hawks – EC Peiting 4:7 (1:4, 2:1, 1:2)

Tore: Passau: Nicolas Sauer (3), Florian Lehner; Peiting: Christian Hanke (2), Felix Beauchemin-Brassard, Samuel Payeur, Andreas Feuerecker, Alexander Biberger, Markus Czogallik