​Das war ein Paukenschlag, den man mindestens bis ins norddeutsche Mellendorf gehört haben wird. Die Blue Devils Weiden, selbsternannter Aufstiegskandidat in die DEL2, ließ sich auch von einem Rückstand gegen die Starbulls nicht ins Bockshorn jagen und jagte seinerseits die Starbulls mit 8:2 von der Eisfläche.

Jetzt geht es für die Rosenheimer, die nach vier Auswärtssiegen in Folge sich gleich die höchste Pleite seit dem Januar 2019, damals gab es in Regensburg ein 2:10, einhandelten, nur noch um Platz zwei. Zum Glück für den SBR unterlagen die Deggendorfer mit 0:2 in Garmisch, blieben mit vier Zählern Rückstand auf Rang vier und Riessersee ist mit 71 Punkten immer noch 11 Punkte entfernt. Der DSC hat somit seit zwei Spielen oder 133 Spielminuten auswärts kein Tor mehr geschossen. Eine Negativserie, die es zuletzt im Dezember 2009 mit Niederlagen in Bad Tölz (0:1) und Peiting (0:3) gab. Höchstadt wird sich ab sofort auf Platz fünf konzentrieren müssen, nachdem es die höchste Heimniederlage seit dem 2:10 gegen Regensburg im Oktober 2021 gab. Und das auch noch gegen Memmingen, dass auf Platz Sieben mit Sieben Punkten Rückstand lauert. Dazwischen stehen die Peitinger, die sicherlich auch noch ein Auge auf Platz fünf geworfen haben. Für die Fans der Tölzer Löwen ist das Leben im Augenblick auch nicht leicht. Erst in Rosenheim gewonnen und dann dem direkten Konkurrenten um Platz neun, den Lindau Islanders drei Punkte geschenkt. Jetzt geht im Isarwinkel die Angst um, dass mit Platz elf bereits Anfang März die Saison beendet ist. Und dabei könnte man die Einnahmen aus der Pre-Play-off-Runde gut gebrauchen.



Blue Devils Weiden – Starbulls Rosenheim 8:2 (0:1, 4:1, 4:0)

Tore: Weiden: Luca Gläser (3), Edgars Homjakovs (2), Martin Heinisch, Kurt Davis, Tomas Rubes; Rosenheim: Marc Schmidpeter, Mike Glemser

SC Riessersee – Deggendorfer SC 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Tore: Riessersee: Alexander Höller, Robin Soudek; Deggendorf: -

Höchstadt Alligators – Memmingen Indians 3:8 (0:3, 1:3, 2:2)

Tore: Höchstadt: Anton Seewald (3); Memmingen: Pascal Dopatka (3), Jaroslav Hafenrichter (2), Marcus Marsall, Andrew Johnston, Matej Pekr

EV Füssen – Passau Black Hawks 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Tore: Füssen: Janne Seppänen (2), Bauer Neudecker, Tim Flammann; Passau: Christoph Schmidt, Sergej Janzen, Jakub Cizek

Tölzer Löwen – Lindau Islanders 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

Tore: Bad Tölz: Nicklas Huard, Tyler McPhee-Ward; Lindau: Martin Mairitsch (3),Patrick Raaf-Effertz, Daniel Stiefenhofer

Landsberg Riverkings – EHC Klostersee 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Tore: Landsberg: Walker Sommer, Adriano Carciola, Florian Stauder; Klostersee: Julian Dengl