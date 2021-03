Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nun ist es auch für die Blue Devils Weiden bittere Gewissheit. Wie der Süd-Oberligist mitteilt, wurde nach dem positiven Corona-Test für das Team eine 14-tägige Quarantäne durch das zuständige Gesundheitsamt angeordnet, sodass nun auch das Rückspiel in den Pre-Play-offs gegen den EC Peiting ausfällt. Peiting steht damit kampflos im Viertelfinale.

Da das gleiche für den direkt für das Viertelfinale qualifizierten Deggendorfer SC gilt, der ebenfalls nicht spielen darf, rücken alle drei verbliebenen Teams aus den Pre-Play-offs ins Viertelfinale nach. So wird zwar am Sonntag noch das Rückspiel zwischen dem ECDC Memmingen und dem EV Lindau ausgetragen, doch auch der Verlierer wird im Viertelfinale spielen dürfen, um das Feld auf acht Mannschaften zu komplettieren. Am Freitag hatte Lindau in Memmingen mit 4:2 gewonnen.