​Das Spitzenspiel des Tages, die beiden Führenden der Oberliga Süd trafen in Weiden direkt aufeinander, zeigte Spitzeneishockey mit hochdramatischen Zügen. Am Ende stand es 2:2 und das Penaltyschießen musste für eine Entscheidung herhalten und da hatte Weiden im Spiel gegen den ECDC Memmingen etwas mehr Glück.

Nur ärgerlich für Memmingen, dass es nur ein Punkt wurde, denn jetzt beträgt der Vorsprung vor Rosenheim nur noch 0,008 Punkte und man hat zwei Spiele mehr als die Starbulls gespielt. Ebenfalls von Glücksgöttin Fortuna bedacht: die Höchstadt Alligators. Die überraschende Heimniederlage gegen den EV Füssen hatte keine wirklichen Konsequenzen, da Konkurrent EC Peiting, es geht um Platz sechs, sich ebenfalls einen Heimpatzer leistete, allerdings auf Grund der Overtime gegen Lindau doch noch einen Punkt ergatterte. Der SC Riessersee gewann, schob sich etwas an Höchstadt heran, braucht aber eine Siegesserie, soll es mit Platz sieben noch etwas werden. Im Kampf um Rang neun konterte Lindau mit dem Erfolg in Peiting den Füssener Sieg in Höchstadt, hat immer noch 0,08 Punkte Vorsprung.



Blue Devils Weiden – ECDC Memmingen Indians 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) n.P.

Tore Weiden: Dennis Thielsch, Edgar Homjakovs, Dennis Palka; Memmingen: Petr Pohl (2)

Höchstadt Alligators – EV Füssen 3:5 (1:0, 0:2, 2:3)

Tore Höchstadt: Anton Seewald, Dmitrij Litesov, Nikita Shatskiy; Füssen: Marc Sill (2), Jörg Noack, Samuel Payeur, Julian Straub

EC Peiting – EV Lindau Islanders 5:6 (2:2, 2:2, 1:1, 0:1) n.V.

Tore Peiting: James Morris, Florian Stauder (2), Alexander Winkler, Dominic Krabbat; Lindau: Julian Tischendorf, Corvin Wucher, Andreas Farny, Martin Mairitsch (2)

SC Riessersee – HC Landsberg Riverkings 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Tore Riessersee: Florian Vollmer, Michael Knaub, Christopher Chyzowski, Simon Mayr, Robin Soudek; Landsberg: Marvin Feigl

Verschoben:

SC Riessersee – EHC Passau Black Hawks

Eisbären Regensburg – Deggendorfer SC