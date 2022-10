Lesedauer: ca. 1 Minute

​Und wieder gab es eine Machtdemonstration der Blue Devils in der Oberliga Süd. Die Weidener, die in einem ausgeglichenen Spiel in Höchstadt 0:1 nach 20 Minuten zurücklagen, machten aus dem Rückstand ein 4:1 und ließen sich den Vorsprung nicht mehr abjagen.

Die Lektion war für die Alligators auch gleichzeitig mit dem Absturz auf Platz drei verbunden, weil die Tölzer Löwen diese Schwäche für sich ausnutzen konnten. Hinter den Alligators folgen Passau und Rosenheim sowie Peiting. Deggendorf scheint auf dem Weg der Besserung, ist mittlerweile auf Platz sieben angekommen und die Memminger gaben ihren Frust an Landsberg ab, konnten sich jetzt auf neun verbessern. Ganz hinten, im Kellerderby, setzte sich Füssen in Grafing nach Penaltyschießen durch und hielt somit den Anschluss an Landsberg.



Höchstadt Alligators – Blue Devils Weiden 2:5 (1:0, 0:4, 1:1)

Tore: Höchstadt: Jari Neugebauer, Tim Zimmermann; Weiden: Edgars Homjakovs (2), Philipp Siller, Luca Gläser, Robert Hechtl

EC Peiting – Tölzer Löwen 3:4 (2:2, 1:1, 0:1) n.V.

Tore: Peiting: Samuel Payeur (2), David Miller; Bad Tölz: Ludwig Nirschl (2), Anton Engel, Oliver Ott

Deggendorfer SC – Passau Black Hawks 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

Tore: Deggendorf: Thomas Matheson (3), Thomas Pielmeier; Passau: Maximilian Kolesnikow, Brett Schäfer, Zachary Dybowski

SC Riessersee – Lindau Islanders 6:2 (1:2, 4:0, 1:0)

Tore: Riessersee: Ulrich Maurer, Tobias Kircher, Sam Verelst, Sebastian Cimmerman, Luca Allavena, Ryker Killins; Lindau: Arturs Sevchenko, Alexander Dosch

Memmingen Indians – Landsberg Riverkings 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Tore: Memmingen: Gints Meija (2), Marcus Marsall, Milan Pfalzer, Dominik Meisinger, Donat Peter

EHC Klostersee – EV Füssen 3:4 (2:2, 1:1, 0:0, 0:1) n.P.

Tore: Klostersee: Julian Dengl, Vitus Gleixner, Florian Gaschke; Füssen: Julian Straub (2), Bauer Neudecker, Jere Helenius