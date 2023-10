Lesedauer: ca. 1 Minute

​War das bereits eine Vorentscheidung in der Oberliga Süd? Die Blue Devils Weiden gewannen auch in Heilbronn am Ende klar, brauchte jedoch über vierzig Minuten für klare Verhältnisse.

Die Falken kassierten nicht nur eine Niederlage, sie mussten auch Deggendorf vorbeiziehen lassen, das das zweite Topspiel im Süden gegen Memmingen nach Verlängerung für sich entschied. Im zweiten Verfolgerduell zwischen Bayreuth und Peiting gewannen die Tigers, überholten den aktuellen Gegner und näherten sich damit den Indians. Im unteren Mittelfeld ließen die Garmischer den Lindauern keine Chance, überholten mit dem Sieg gleich drei Teams und zieren jetzt Platz acht. Und noch ein weiterer Überholvorgang soll nicht verschwiegen werden. Füssen setzte sich etwas mühevoll gegen Passau durch und verschob die Black Hawks auf Rang elf, die Tölzer Löwen, die spielfrei waren, gar auf Rang zwölf. Schlusslicht Stuttgart zeigte gegen Höchstadt eine starke Leistung mit einem überragenden Pistilli, der sich die Sonntagstorjägerkrone mit drei Toren aufsetzte, aber leider nicht belohnt wurde.



Heilbronner Falken – Blue Devils Weiden 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Tore: Heilbronn: Luke Volkmann; Weiden: Neal Samanski, Vladislav Filin, Robert Hechtl, Tomas Rubes

Deggendorfer SC – Memmingen Indians 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0) n.V.

Tore: Deggendorf: Tomas Gulda, Niklas Pill, Thomas Greilinger; Memmingen: Marcus Marsall, Sofiene Bräuner

Bayreuth Tigers – EC Peiting 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Tore: Bayreuth: Brett Schaefer (2), Andree Hult, Eetu Elo; Peiting: Felix Beauchemin-Brassard, Markus Czogallik

SC Riessersee – Lindau Islanders 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Tore: Riessersee: Robin Soudek (2), Jan Pietsch, Alexander Höller, Lubor Dibelka; Lindau: -

EV Füssen – Passau Black Hawks 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)

Tore: Füssen: Pius Seitz, Eetu-Ville Arkiomaa, Maxim Kryvorutskyy, Philippe Bureau-Blais, Anton Zimmer; Passau: Jakub Cizek

Höchstadt Alligators – Stuttgart Rebels 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)

Tore: Höchstadt: Sergei Topol, Martin Heinisch, Jari Neugebauer, Klavs Planics, Anton Seewald; Stuttgart: Matthew Pistilli (3), Jannik Herm