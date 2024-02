Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem Kantersieg gegen Memmingen zementierten die Blue Devils Weiden die Titelverteidigung in der Oberliga Süd.

Für Memmingen war es dagegen ein, in der Höhe, nicht erwarteter Absturz. Eine derartige Niederlage gab es zuletzt im Januar 1993 in Nürnberg (3:12). Heilbronn ist auf dem besten Wege, den Vizetitel einzusacken. Allerdings hat Verfolger Deggendorf nur sieben Punkte Rückstand. Wie im Norden ist auch im Süden Platz vier hart umkämpft, hier allerdings nur von drei Teams. Und alle drei, Bayreuth, Memmingen und Riessersee unterlagen. Dafür sind noch fünf Teams um Platz Sieben involviert. Die besten Chancen hat dabei Höchstadt, aber auch Peiting und das in Bayreuth siegreiche Bad Tölz können sich noch für die beste Platzierung zu den Pre-Play-Offs qualifizieren. Am Tabellenende setzte sich Passau in Stuttgart nach 1:3-Rückstand noch durch und wird fest auf Rang 12 die Saison beenden.



Blue Devils Weiden – Memmingen Indians 9:0 (5:0, 1:0, 3:0)

Tore: Weiden: David Elsner (3), Tyler McPhee-Ward (3), Neal Samanski, Daniel Bruch, Tomas Rubes; Memmingen: -

Deggendorfer SC – Höchstadt Alligators 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Tore: Deggendorf: Tomas Gulda, Marco Bassler, Rene Röthke; Höchstadt: -

Heilbronner Falken – EV Füssen 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)

Tore: Heilbronn: Pontus Wernerson Libäck (3), Linus Wernerson Libäck, Frederik Cabana; Füssen: Marco Deubler

Bayreuth Tigers – Tölzer Löwen 3:7 (0:3, 0:2, 3:2)

Tore: Bayreuth: Andree Hult, Tom Schwarz, Marvin Drothen; Bad Tölz: Topi Piipponen, Christoph Fischhaber, Oliver Noack, Marc Schmidpeter, Martins Karsums, Philipp Schlager, Maximilian Spöttel

Lindau Islanders – SC Riessersee 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Tore: Lindau: Walker Sommer (2), Damian Schneider, Andreas Farny, Christian Obu; Riessersee: Daniel Schroepfer

Stuttgart Rebels – Passau Black Hawks 3:5 (0:0, 3:1, 0:4)

Tore: Stuttgart: Jannik Herm (2), Matthew Pistilli; Passau: Nicolas Sauer (2), Liam Blackburn (2), Tomas Kulhanek.