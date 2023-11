Lesedauer: ca. 1 Minute

​Wenn man oben ist, hat man vermutlich etwas mehr Glück als auf der anderen Tabellenseite. Die Blue Devils Weiden brauchten in der Oberliga Süd durchaus Glück, um in Memmingen alle drei Punkte mitzunehmen und der im Augenblick einzige Verfolger aus Deggendorf musste trotz klaren Vorsprungs gegen Bayreuth in die Overtime, um letztendlich sogar über den Umweg Penaltyschießen den zweiten Punkt zu kassieren.

Damit beginnt das Mittelfeld schon beim Dritten aus Memmingen. Bayreuth hätte aufschließen können, liegt jetzt trotz des Punktgewinns in Deggendorf nur einen Punkt hinter den Indians. Auf Platz fünf Heilbronn, das in Füssen keinerlei Probleme hatte. Riessersee konnte den Freitagschock gut überwinden und besiegte den direkten Konkurrenten Peiting. Der ECP ist jetzt jedoch punktgleich mit Lindau, das gegen Bad Tölz klar gewann. Knapp dahinter das diesmal spielfreie Höchstadt. Die Plätze zehn bis zwölf unterlagen, lediglich der Tabellenletzte aus Stuttgart gewann mit starker Moral in Passau und ist nun punktgleich mit den Tölzer Löwen.



Memmingen Indians – Blue Devils Weiden 0:0 (0:0, 2:3, 0:1)

Tore: Memmingen: Dominik Meisinger, Denis Fominych; Weiden: Neal Samanski, Fabian Voit, Markus Eberhardt, Tyler McPhee-Ward

Deggendorfer SC – Bayreuth Tigers 6:5 (3:2, 2:1, 0:2, 1:0) n.P.

Tore: Petr Stloukal (2), Sascha Maul, Carter Popoff, Rene Röthke, Thomas Greilinger; Bayreuth: Mark Ledlin (2), Eetu Elo, Robin Drothen, Andree Hult

EV Füssen – Heilbronner Falken 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)

Tore: Füssen: Anton Zimmer; Heilbronn: Jan Pavlu, Linus Wernerson Libäck, Robin Just, Corey Mapes, Oula Uski, Frederik Cabana

SC Rießersee – EC Peiting 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)

Tore: Rießersee: Alexander Höller (3), Marlon Wolf, Lubor Dibelka; Peiting: Brett Ouderkirk, Niklas Greil, Marc Besl

Lindau Islanders – Tölzer Löwen 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Tore: Lindau: Marc Hofmann, Vincenz Mayer, Damian Schneider; Bad Tölz: -

Passau Black Hawks – Stuttgart Rebels 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)

Tore: Passau: Benedikt Böhm, Elias Rott, Santeri Ovaska; Stuttgart: Dominik Dech, Michael Fink, David Kirchhoff, Matthew Pistilli, Matthias Vostarek