Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Kader der Blue Devils Weiden für die kommende Oberliga-Saison nimmt weiter Formen an. Nun hat auch Verteidiger Adam Schusser seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert. Die Saison 2020021 wird somit Schussers viertes Jahr im Weidener Trikot sein.

Der Rechtsschütze stand in der abgelaufenen Saison in allen 50 Saisonspielen auf dem Eis, wobei er sechs Tore und 17 Assists erzielte. Insgesamt bestritt der Deutsch-Tscheche bisher 142 Spiele für die Blue Devils.

„Adam hat bewiesen, dass er ein guter Oberliga-Verteidiger ist. Er hat einen sehr guten Schuss und ist für uns als Rechtsschütze sehr wertvoll. Durch seinen Körperbau kann er den Goalies bei der Arbeit vor dem Tor helfen. Er muss hart, aber fair spielen, um sich bei den Gegnern Respekt zu verschaffen“, so Blue Devils-Coach Ken Latta über den 29-jährigen Deutsch-Tschechen.

Schusser selbst freut sich ebenfalls auf sein viertes Jahr in der nördlichen Oberpfalz und blickt positiv auf die neue Spielzeit: „Ich freue mich, dass der Verein mir das Vertrauen schenkt und ich weiterhin für die Blue Devils spielen darf. Wir sind eine gute Truppe und verstehen uns super. Die Organisation und die Fans in Weiden sind super. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Wir wollen in der nächsten Saison die Fans nicht enttäuschen. Unser Ziel ist eine deutlich bessere Platzierung und somit auch das Erreichen der Playoffs. Ich hoffe, dass uns die Fans auf dem Weg zu diesem Ziel weiter so gut unterstützen.“