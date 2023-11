Neuer Torwart in Passau

​Die Passau Black Hawks haben den 27-jährigen Torhüter Jakub Urbisch verpflichtet. Der in Opava, Tschechien geborene Urbisch ist in Deutschland kein Unbekannter. Der Goalie spielte bereits für die Eisbären Regensburg, Rostock Piranhas, die Saale Bulls Halle sowie die Hannover Scorpions in der Oberliga. Glänzen konnte Urbisch insbesondere bei den Top Teams aus Halle und Hannover, wo sich Jakub Urbisch für einen Tryout-Vertrag bei DEL2-Club Kassel Huskies empfehlen konnte.

Vor Saisonbeginn hatten die Passau Black Hawks mit einem Torhüter-Trio geplant. Nico Pertuch sollte ausgestattet mit einer Förderlizenz den Konkurrenzkampf im Passauer Tor anheizen. Nach dem Wechsel von Nico Pertuch vom EV Landshut zu DEL-Club ERC Ingolstadt, war die Förderlizenz nichtig. Mit der Verpflichtung von Jakub Urbisch setzen die Habichte ein Zeichen und heizen den Konkurrenzkampf um die Position im Black-Hawks-Tor an. „Wir haben nach dem Wechsel von Nico Pertuch zum ERC Ingolstadt ständig die Augen offengehalten und waren auf der Suche nach einem Torhüter, der uns weiterhelfen wird. Dies ist uns nun mit der Verpflichtung von Jakub Urbisch gelungen. Wir erwarten nun einen motivierenden Kampf um die Torhüterposition“, erklärt der Sportliche Leiter Christian Zessack. Jakub Urbisch ist ab sofort für die Passau Black Hawks spielberechtigt und kann bereits am Wochenende eingesetzt werden.