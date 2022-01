Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks haben die coronabedingte Zwangspause überstanden und treffen am Freitag um 20 Uhr in der Eis-Arena auf die Eisbären Regensburg. „Die Fans sind heiß auf das Spiel, der Ticketvorverkauf läuft auf Hochtouren und es sind nur noch wenige Tickets verfügbar“, freut sich Black-Hawks-Vorstand Christian Eder auf die Partie.

Mit den Eisbären Regensburg kommt der Tabellenvierte der Oberliga Süd in die Dreiflüssestadt. Die Mannschaft von Trainer Max Kaltenhauser hat die letzten Spiele allesamt souverän gewonnen. Zuletzt siegten die Oberpfälzer zweimal deutlich gegen den HC Landsberg (8:0 und 5:2). Die Passau Black Hawks sind also gewarnt. Verzichten müssen die Gastgeber im Spiel gegen die Eisbären weiter auf die verletzten Jeff Smith und Manuel Malzer. „Es wird noch etwas dauern, bis beide Spieler wieder ins Spielgeschehen eingreifen können“, so der Sportliche Leiter Christian Zessack. „Wir müssen uns wie in den letzten Spielen vor der Coronapause voll reinhauen, einfach spielen, hart checken und mehr laufen als der Gegner. Dann ist alles möglich“, so Trainer Ales Kreuzer.



Das Spiel der Passau Black Hawks am Sonntag gegen die Blue Devils Weiden wurde derweil abgesetzt. Die Blue Devils können aufgrund von positiven Corona-Testergebnissen an diesem Wochenende nicht antreten.