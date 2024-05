Lesedauer: ca. 1 Minute

DEL2-Absteiger Bietigheim Steelers hat mit der Weiterverpflichtung des tschechischen Stürmers Marek Racuk die erste Importlizenz für die kommende Saison vergeben.

Der 31-jährige Tscheche Marek Racuk wird im Sommer zurück ins Ellental kommen und somit die erste Kontingentstelle der Bietigheim Steelers besetzen. Der großgewachsene und mit jeder Menge Übersicht ausgestattete Stürmer kam im Januar diesen Jahres nach Bietigheim. In der Hauptrunde absolvierte er 13 Spiele und traf dabei viermal und legte drei weitere Tore auf. In den Playdowns kam er auf sieben Spiele mit vier Treffern und einer Vorlage.

Trainer Alexander Dück: „Ich freue mich sehr, dass Marek wieder nach Bietigheim kommt. Marek hat gezeigt, dass er ein sehr guter Eishockeyspieler ist. Gerade in den Playdowns hat er mit viel Herz gespielt, Schüsse geblockt und seine Mitspieler sehr gut einsetzen können. Mit ihm haben wir einen gestandenen Importspieler, den wir bereits kennen und wissen was wir an ihm haben. Marek wiederum kennt Bietigheim und hat sich hier sehr wohlgefühlt. Zudem weiß er, was hier von ihm verlangt wird. Wir sind froh, dass er weiter für uns spielen wird.“

Marek Racuk: „Ich bin sehr glücklich darüber, zurück nach Bietigheim zu kommen. Ich hoffe, wir können in der neuen Saison zusammen viel Freude haben und sie erfolgreicher abschließen, als die letzte Saison.“