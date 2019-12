ERC Sonthofen hofft auf Rückkehrer aus dem Lazarett

Bulls treffen auf Riessersee und Peiting

​Am 2. Weihnachtsfeiertag gastiert der ERC Sonthofen beim SC Riessersee. Am Samstag, 28. Dezember, folgt das Spiel gegen den EC Peiting in Sonthofen an der Hindelang...