Fünfte Saison

Benedikt Böhm verlängert bei den Passau Black Hawks

14.08.2025, 17:48 Uhr Lesedauer: eine Minute

Benedikt Böhm wird auch in der Saison 2025/26 das Trikot der Passau Black Hawks tragen. Der 29-jährige gebürtige Straubinger geht damit in seine fünfte Saison bei den Dreiflüssestädtern.

Böhm lief erstmals in der Saison 2019 für die Habichte auf. Nach zwei Jahren beim ESV Waldkirchen kehrte er 2023 zu den Black Hawks zurück. In der kommenden Spielzeit möchte Böhm nach überstandener Verletzung wieder voll angreifen und gemeinsam mit der Mannschaft das große Ziel – das Erreichen der Playoffs – in Angriff nehmen.

„Ich freue mich, auch in der kommenden Saison wieder das Trikot der Passau Black Hawks zu tragen. Passau ist auf und neben dem Eis meine Heimat. Gemeinsam mit allen Fans, Ehrenamtlichen und Helfern wollen wir alles geben, damit wir im März hier Playoff-Eishockey erleben können“, erzählt Benedikt Böhm nach seiner Vertragsverlängerung.

Trainer Petr Bares zur Vertragsverlängerung von Benedikt Böhm: „Bene ist sehr zweikampfstark, besonders im gegnerischen Drittel und verfügt über eine hohe Spielintelligenz. Er hat im Sommer hart gearbeitet, ist bereit für die neue Saison und wird alles für die Black Hawks geben.“