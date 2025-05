Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit Adam Schusser wechselt ein rechtschießender Verteidiger, der zuletzt bei den Stuttgart Rebels unter Vertrag stand, zu den Bayreuth Tigers.

Der kürzlich 34 Jahre alt gewordene Schusser, der neben der tschechischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, hat das Eishockeyspielen in seiner Heimatstadt Karlsbad erlernt, wo er den Nachwuchs durchlaufen hat und unter anderem für ein Jahr in der MHL aktiv gewesen ist. Zudem lief er für 25 Partien in der Tschechischen Extra Liga auf, bevor er nach Sokolov wechselte. Von hier aus erfolgte erstmals der Schritt nach Deutschland, als er sich den Wölfen Freiburg in der DEL2 anschloss, bevor er über Schönheide nach Weiden kam. Bei unserem Nachbarn aus der nördlichen Oberpfalz verbrachte Schusser sieben Spielzeiten und war stets eine Konstante im Spiel der Devils, mit welchen er zur Saison 2023/24 den Aufstieg in die DEL2 feiern durfte.

Schusser gilt als physisch starker Spieler, der eine wichtige Rolle im Abwehrverbund in Bayreuth einnehmen soll. Als Rechtsschütze gibt er die nötige Variabilität bei der Zusammenstellung der Verteidigerpärchen sowie auch im Überzahlspiel.

„Adam ist ein physisch gut gebauter Verteidiger und ein sehr guter Skater. Er ist sehr beweglich und offensiv sowie auch defensiv mehr als solide. Er spielt einen klugen ersten Pass und nutzt oft seine Fähigkeiten im Skating, um die Scheibe selbst nach vorn zu bringen. Er hat ein gutes Hockeygefühl und ist dank seiner Beweglichkeit, seines Puckhandlings und seines sehr gefährlichen Schusses im Powerplay eine Bereicherung“, sagt Trainer Larry Suarez.



