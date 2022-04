Lesedauer: ca. 1 Minute

​Auch Aziz Ehliz wird in der kommenden Saison seine Schlittschuhe für den SC Riessersee schnüren.

Kürzlich konnten sich die Verantwortlichen des SC Riessersee und der zuletzt als Verteidiger eingesetzte Aziz Ehliz auf ein neues Vertragswerk einigen. Während der letzten Saison wurde aus dem Stürmer Ehliz der Verteidiger Ehliz. „Ich habe mit unserem Trainer Pat Cortina das Gespräch gesucht, dass ich mich als Verteidiger wohler fühle. Ich bin Pat sehr dankbar, dass er mir das Vertrauen und die Chance gegeben hat, mich auf dieser Position zu zeigen“, so Aziz Ehliz zu seinem Rollentausch auf dem Eis.



Es wird bereits die vierte Saison sein, in der der 23-Jährige für die Weiß-Blauen aufläuft. Bisher kommt der Linksschütze auf 112 Pflichtspiele für den SC Riessersee und der Allrounder ist in erster Linie als Verteidiger eingeplant. „Mit Aziz haben wir einen Allrounder im Team, er ist vielseitig und er kann das Spiel lesen. Er ist zwar als Verteidiger eingeplant, aber er muss auch bereit sein, da zu spielen, wo er der Mannschaft am meisten helfen kann. Ich bin froh, dass er bei uns bleibt“, sagt Cortina.