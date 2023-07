Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Andreé Hult (35) haben die Bayreuth Tigers die erste Kontingentstelle für die kommende Spielzeit in der Oberliga besetzt.

Der erfahrene Routinier aus Borlänge in der schwedischen Provinz Dalarnas blickt auf eine fast 20-jährige erfolgreiche Profikarriere zurück, in welcher er Erfahrungen in der höchsten Liga seines Heimatlandes, in Russland, der Slowakei, der Ukraine sowie in Deutschland gesammelt hat. Diese findet nun Fortsetzung am Roten Main. Hult gilt als Center mit hohem Eishockey-IQ, mit starker Scheibenkontrolle, einem guten Auge für seine Mitspieler und einer guten Balance in seinem Spiel. Zudem ist er als verlässlicher Scorer bekannt.



Erstmals in Deutschland aktiv, schloss er sich 2015 den Schwenninger Wild Wings in de DEL an. In seinen vier Jahren im Schwarzwald absolviert er 162 Partien und brachte dabei 103 Punkte (48 Tore, 55 Assists) aufs Scoreboard, bevor er nach Schweden zurückwechselte. Während der Spielzeit 2021/22 nahm der EHC Freiburg Hult unter Vertrag. Nach einer Spielzeit, in der der 1,80 Meter große Linksschütze 75 Punkte für die Breisgauer sammelte, wurde der EV Landshut aufmerksam und sicherte sich die Dienste des Schweden. Mit 65 Punkten aus 66 Partien verabschiedete sich Hult, der in der vorangegangenen Saison nur 17 Spiele absolvieren konnte, aus Niederbayern.

Bereits die letzten Wochen war Manager Sport, Rainer Schan aktiv und führte Gespräche mit den Akteuren, die den Weg, der die Tigers in die Oberliga Süd führt, mitgehen würden. So haben aktuell Jayden Schubert, der von den Hannover Indians nach Oberfranken gewechselt war, sowie Brett Schaefer, der bereits in der abgelaufenen Spielzeit für 26 Partien das Trikot der Tigers getragen hat, ihre Zusagen für die Spielzeit 2023/24 gegeben.