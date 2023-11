Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Jubiläum und Verlängerung für den Assistenzkapitän. Andreas Farny lief beim Oberligaspiel am Sonntag gegen die Tölzer Löwen zum 350. Mal für die EV Lindau Islanders auf und hat zudem seinen Vertrag vorzeitig um eine weitere Saison verlängert.

Diese Zahl an Spielen ist beeindruckend, denn Farny steht aktuell „erst“ in seiner achten Spielzeit in Lindau auf dem Eis. „Andi ist ein Vorbild, wie er Eishockey vorlebt und wie er mit seinem Engagement den jungen Spieler den Weg weist“, würdigt Bernd Wucher, 1. Vorsitzender des EVL, den Jubilar. „Er ist aus diesem Team nicht mehr wegzudenken. Wir freuen uns alle, dass er sich gemeinsam mit einigen anderen seiner Freunde lang an den EVL gebunden hat.“



Im Lager der Lindauer gibt es aber nicht nur dieses Jubiläum an Spielen zu feiern, sondern auch eine erste Vertragsverlängerung. Andreas Farny hängt auf jeden Fall noch eine weitere, neunte, Saison bei den EV Lindau Islanders dran. „Wir haben letztes Jahr schon von Kontinuität gesprochen und wollen diesen Weg weiter gehen“, so ein erfreuter Sportlicher Leiter Milo Markovic und ergänzt zur Verlängerung: „Daher freue ich mich sehr, dass Andreas eine weitere Spielzeit das EVL-Trikot tragen wird. Es spricht für ihn uns seinen Charakter, dass er bereits seit acht Jahren dem EVL die Treue hält.“

Der gebürtige Bobinger Andreas Farny kam vor der Saison 2016/17 von den Ravensburg Towerstars zu den EV Lindau Islanders und steht seit der ersten Saison der Islanders in der Oberliga Süd im Kader der Lindauer. Er war und ist seither einer der absoluten Führungsspieler im Team, auf dem Eis aber auch in der Kabine. Der Vertrag, der nun erneut verlängert wurde, zeigt, wie wohl er sich im Team und auch im Umfeld der EV Lindau Islanders fühlt. Es werden deshalb noch einige Spiele im Trikot der Lindauer folgen, in denen er hoffentlich von schweren Verletzungen verschont bleibt.

Der heute 31-Jährige startete seine Eishockeylaufbahn beim Augsburger EV, für die er im Jugendbereich wie auch 81-mal in der DEL auflief. Von Augsburg ging es dann 2013/2014 erst per Förderlizenz und nach der Saison ganz nach Ravensburg, wo er im Team der Towerstars 115-mal in der DEL2 im Einsatz war. 2016 dann der Wechsel mach Lindau.

Nicht unerheblich waren seine Leistungen in den ersten beiden Spielzeiten der Oberliga Süd, als man sich – jeweils über die Verzahnungsrunde mit den Bayernligisten – den Klassenerhalt sicher konnte. Vor allem in der ersten Spielzeit (16/17) avancierte er mit 36 Punkten aus 23 Spielen in der Verzahnungsrunde zu einem echten Leistungsträger der Lindauer. Von den 36 Punkten waren „nur“ elf Punkte aus Toren, die restlichen 23 Punkte resultierten aus Assists. Dies ist genau das, was Andreas Farny auszeichnet, er sieht immer noch einen Mitspieler, der vielleicht besser steht und ordnet alles für den Erfolg der Mannschaft unter.

Diese Eigenschaften machten ihn für drei Spielzeiten auch zum Kapitän der EV Lindau Islanders. In der aktuellen Saison agiert er als Assistenzkapitän an der Seite von Kapitän Vincenz Mayer und Daniel Stiefenhofer. Als Rekordspieler weisen die Analen der Islanders nach wie vor Bernd Wucher mit mehr als 750 Spielen im EVL-Dress aus, ihm folgen Tobias Fuchs (455) und Sascha Paul (390). Dann aber kommt schon Andreas Farny, der spätestens in seiner nun nächsten Spielzeit die 390 Spiele von Sascha Paul erreichen wird.

Was den Verantwortlichen auch besonders gefällt, dass Andreas Farny den jungen Spielern im Team den semiprofessionellen Weg seit Jahren vorlebt, indem er ihnen aufzeigt, wie man neben der Arbeit auch noch im Profisport erfolgreich sein kann. Mit diesem Weg sehen die Islanders seit Jahren auch ihre Chance, junge Spieler mit Perspektive an den Bodensee zu holen und sie hier im persönlichen und sportlichen Bereich weiterzubringen.