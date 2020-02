Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach zwölf Punkten in Folge ist der SC Riessersee endgültig für die Oberliga-Play-offs qualifiziert. „Wir haben jetzt eine weitere Etappe geschafft. Aber wir haben noch etwas in dieser Saison vor und werden uns jetzt nicht ausruhen. Das gilt für die Mannschaft und den ganzen Staff außen rum“, so der Geschäftsführer der Weiß-Blauen, Panagiotis Christakakis.

Am Freitag um 20 Uhr ist zum zweiten Mal in dieser Saison der Deggendorfer SC im Olympia-Eissportzentrum zu Gast. Der Tabellendritte hat die bisherigen Partien gegen den SC Riessersee für sich entscheiden können, allerdings waren beide Spiele äußerst knapp. Trainer Kink: „Deggendorf hat eine brutale Offensive, wir werden auf der Hut sein müssen. Zweimal war es gegen Deggendorf eng, dieses Mal wollen wir die Punkte. Wir freuen uns auf das Spiel gegen diese Spitzenmannschaft, es wird für unsere junge Mannschaft wieder eine große Herausforderung."

Zum Heimspiel am Freitag lädt der Fanrat und die angeschlossenen Fanclubs die weiß-blauen Anhänger ein, ihre alten Fanklamotten aus den Schränken zu holen für die „Oldtime Hockey Night“ im OEZ. Natürlich auch gerne in Kombination mit einer witzigen Faschingsverkleidung. Auch die Cheerleader bekommen an diesem Abend Unterstützung bei ihrer Vorstellung.

Am Sonntag steht dann die Auswärtspartie in Memmingen auf dem Programm. Spielbeginn ist bei den Indians um 18 Uhr.