Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Heilbronner Falken verpflichten das Nachwuchstalent Alex Dell. Der Deutsch-Russe kommt aus der einer Junioren-Liga der Vereinigten Staaten nach Heilbronn.

Die letzten beiden Spielzeiten hat der gebürtige Tscheljabinsker in der North American Prospects Hockey League und der U18 AAA-Liga bei den Shattuck St. Mary’s in Faribault, Minnesota verbracht. In 58 Spielen brachte es der 19-Jährige dabei auf sage und schreibe 114 Punkte, davon 81 Assists.



Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Wir freuen uns, dass wir Alex für seine erste Profisaison für uns gewinnen konnten. Er hat viel Potenzial und wir glauben, dass er sich bei uns zu einem Topspieler entwickeln kann. Er hat sich in den letzten beiden Saisons als einer der besten Offensivspieler seiner Nachwuchsliga erwiesen. Außerdem blockt er gegnerische Schüsse und kämpft in den Ecken und von dem Tor für seine Teamkollegen.“