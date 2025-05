Lesedauer: ca. 1 Minute

Auch in der kommenden Spielzeit wird Aidan Brown für die Bayreuth Tigers auf Torejagd gehen.

Der 26-jährige Rechtsschütze kam aus Rumänien zu den im vergangenen Jahr neu aufgestellten Onesto Tigers Bayreuth. Bei seiner ersten Europastation, in welcher er für den SC Csikszereda der schwarzen Hartgummischeibe nachjagte, konnte er 67 Punkte bei 78 Einsätzen auf sein persönliches Punktekonto schreiben und musste 102 Minuten von der Strafbank aus zusehen. Auch in Bayreuth und der abgelaufenen Saison riss der 1,85 Meter große Flügelspieler, der das physische Spiel liebt, die 100-Minuten-Marke. Dies jedoch vermehrt in der ersten Saisonhälfte. Umso mehr das Jahr voranschritt, umso mehr gewöhnte sich Brown an das – im Vergleich mit Nordamerika – weniger physische Spiel und konnte sich mehr und mehr einbringen. Auf insgesamt 45 Punkte summierte sich der Output, wobei ihm 16 Treffer gelangen und 29 Beihilfen zu weiteren Toren für ihn zu verbuchen waren.

„Wenn Aidan auf dem Eis ist, nimmt das Spieltempo zu. Spieler, die nicht mithalten können, bleiben zurück und müssen ihn jagen. Er stellt beinahe bei jedem Wechsel eine konstante Torgefahr dar, ob mit oder ohne Puck. Er ist am besten, wenn er direktes, einfaches Hockey spielt und das Tor ansteuert. Er ist ein aggressiver Forechecker und seine Körperlichkeit macht ihn zu einem sehr harten Gegner, wie wir im letzten Teil der Saison beobachten konnten. Seine Entschlossenheit und sein Siegeswille ist vorbildlich für seine Teamkollegen. Er bringt Elemente und einen Spielstil mit, der zu Entscheidungen von Spielen beiträgt“, beschreibt Headcoach Larry Suarez die Vorzüge von Brown.



auf Sportdeutschland.TV 🏆 Erlebe alle 64 Spiele der Eishockey WM 2025 LIVE & ohne Abo für nur 15 Euro 🥅