Lesedauer: ca. 1 Minute

​Zwei weitere Spiele der Blue Devils Weiden wurden vom DEB neu terminiert.

Die Partie beim EC Peiting, die ursprünglich am 20. November stattgefunden hätte, wird am 6. Januar 2021 nachgeholt. Des Weiteren steht bereits in dieser Woche das Auswärtsspiel in Memmingen auf dem Programm. Nachdem die Indians gestern in der Weidener Hans-Schröpf-Arena zu Gast waren, treten die Blue Devils am Freitag, 27. November, um 20 Uhr am Memminger Hühnerberg an. Die Partie wäre zunächst für den 26. Februar 2021 angesetzt gewesen.