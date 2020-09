Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nachdem der Saisonauftakt der Oberliga auf den 6. November verlegt wurde, haben sich nun auch die Termine der Vorbereitungsspiele der Blue Devils Weiden geändert.

Am 16. Oktober werden die Passau Black Hawks in der Hans-Schröpf-Arena zu Gast sein. Das Rückspiel in Niederbayern wird am 1. November stattfinden. Am 23. Oktober werden die Blue Devils bei den Hannover Indians antreten. Das Rückspiel gegen die Indians in Weiden wurde für den 25. Oktober terminiert.

Die Termine für weitere Vorbereitungsspiele sind aktuell noch in Klärung.