Junger Stürmer kommt aus Halle

Aaron-Pelle Beslè verstärkt die Offensive des EV Füssen

11.08.2025, 20:23 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Ein weiterer junger Stürmer mit viel Potenzial hat sich dem EV Füssen angeschlossen. Aaron-Pelle Beslè kommt vom Nord-Oberligisten Saale Bulls Halle an den Lech und wird hier eine weitere Option in der Offensive darstellen.

Der Rechtsschütze ist mit seinen 1,86 Metern ein hochgewachsener Angreifer, der bereits einiges an Erfahrung mitbringt, auf jeden Fall aber auch noch viel Potential für die weitere Entwicklung hat.

Als gebürtiger Berliner war Aaron-Pelle Beslè im Nachwuchs für die Eisbären, die Preussen und FASS aktiv. Mit 14 Jahren wechselte er in die Schüler-Bundesliga nach Weißwasser, ehe er durch familiäre Verbindungen ein Jahr beim schwedischen Spitzenclub Frölunda Göteborg verbrachte. Wieder zurück in Deutschland ging es für den Stürmer nach Kassel, wo er neben der U17 auch bereits im DNL-Team eingesetzt wurde. Es folgten drei Spielzeiten für die Nürnberg Ice Tigers in der DNL3, wo er durch Einsätze beim Bayernligisten Pegnitz auch erstmals im Seniorenbereich aktiv war. Danach wechselte er zu den Hannover Indians in die Oberliga Nord, per Förderlizenz lief er zudem in 17 Partien für die Icefighters Salzgitter auf.

In der vergangenen Spielzeit schloss sich der schnelle Spieler den Saale Bulls Halle an, wo er in einem Tryout Trainer Marko Raita von seinen Stärken überzeugen konnte. Am Ende der Saison war er ins insgesamt 50 Partien an neun Treffern beteiligt.

Vorstand Jörg Noack erklärt: „Wir freuen uns sehr, Aaron-Pelle Besle im schwarz-gelben Trikot begrüßen zu dürfen. Der junge, dynamische Stürmer bringt frische Energie und Tiefe in unser Offensivspiel – genau das, was in einer langen, intensiven Saison wichtig sein kann. Seine Verpflichtung ist dabei kein Widerspruch zu unserem klaren Bekenntnis zu unseren Talenten. Genau wie Aaron-Pelle sollen auch unsere eigenen Nachwuchsspieler sich im Kader beweisen. Er ergänzt das Team, ohne dass damit weniger Einsatzzeiten für die jungen Eigengewächse verbunden sein müssen. Aaron-Pelle möchte sich hier entwickeln und Verantwortung übernehmen – und das passt perfekt zu unserem Weg, eigene Perspektiven zu schaffen und gleichzeitig professionelle Verstärkungen zu integrieren.“