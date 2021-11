Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Die Starbulls Rosenheim haben sich am Sonntagabend beim Deggendorfer SC für die Heimniederlage gegen Memmingen zwei Tage zuvor mit einem 3:0-Auswärtssieg rehabilitiert.

Erneut funktionierte das grün-weiße Powerplay hervorragend. Aaron Reinig und Zack Phillips waren in Überzahl erfolgreich, außerdem traf Alexander Höller. Im Rosenheimer Tor zeigte Christopher Kolarz eine starke Leistung und feierte vor 1.567 Zuschauern im Deggendorfer Eisstadion an der Trat einen Shutout.



Starbulls-Headcoach John Sicinski konnte gegen den Deggendorf SC wieder auf Verteidiger Tobias Draxinger zurückgreifen und erstmals in der laufenden Saison eine komplette vierte Sturmreihe (Kevin Slezak, Simon Heidenreich, Thomas März) aufbieten. Außerdem nahm Sicinski einen Tausch in den Formationen vor: Brad Snetzinger und Zack Philipps stürmten neben Curtis Leinweber, Nicolas Cornett und Marc Schmidpeter neben Max Brandl.

Das Starbulls-Tor hütetet Christopher Kolarz – und das auf bravouröse Art und Weise. Kolarz strahlte über die gesamte Spielzeit große Sicherheit aus und entschärfte zahlreiche hochkarätige Deggendorfer Torchancen insbesondere gegen Thomas Greilinger, Mark Heatley und Lukas Miculka. Ganz entscheidend war eine Rettungstat gleich zu Beginn des letzten Spielabschnitts: Nach einem Rosenheimer Puckverlust konnte Martin Podesva frei und unbedrängt aus nächster Nähe abschließen, aber Kolarz verhinderte dank eines spektakulären Reflexes mit dem Schoner den Deggendorfer Anschlusstreffer und konservierte die 2:0-Führung, mit der die Starbulls ins dritte Drittel gegangen waren.

Die Grün-Weißen waren schon nach eineinhalb Minuten in Führung gegangen. In Überzahl traf Aaron Reinig mit einem fulminanten Direktschuss aus halblinker Position, der rechts oben im Deggendorfer Tor einschlug (2.). Chancen gab es im ausgeglichenen ersten Spielabschnitt danach auf beiden Seiten reichlich. Die Gastgeber hatten ein leichtes Plus an Torschüssen und ließen ihr einziges Überzahlspiel an diesem Abend ungenutzt. Im zweiten Drittel dominierten dagegen die Starbulls. Und nachdem ein Schlagschuss von Aaron Reinig von einem Deggendorfer Schläger geblockt wurde, staubte Alexander Höller reaktionsschnell per Rückhand zum 0:2 ab (28.). Der dritte Rosenheimer Treffer entsprang schließlich der zweiten und letzten Rosenheimer Überzahlsituation. Über Steffen Tölzer und Max Brandl kam die Scheibe zum im Slot lauernden Zack Phillips und der 29-jährige Kanadier versenkte sie eiskalt im linken oberen Eck (51.). DSC-Keeper Timo Pielmeier war wie bei den beiden anderen Rosenheimer Treffern völlig chancenlos. Gleich dreimal – einmal in jedem Drittel – stand übrigens der Pfosten des Deggendorfer Gehäuses weiteren Rosenheimer Torerfolgen im Weg.

„Wir haben einen guten Start ins Spiel gehabt. Das erste Drittel war ausgeglichen, im zweiten Drittel hatten wir dann mehr Spielanteile, aber Deggendorf war immer gefährlich. Kolarz hatte einen brutal starken Tag. Die Defensivleistung war einen Tick besser als zuletzt, aber wir haben noch Arbeit vor uns“, lautete das Fazit von John Sicinski nach der Partie.