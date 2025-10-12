Oberliga kompakt: Herford überrascht gegen Tilburg

Spielabbruch in Hannover – Füchse Duisburg düpieren nächsten Topfavoriten

12.10.2025, 23:32 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Ein Eishockeyspiel dauert 60 Minuten. Mindestens. Am Pferdeturm war am Sonntag allerdings schon nach 20 Minuten Schluss. Wegen starker Nebelbildung in dem halboffenen, legendären Stadion musste die Oberliga-Partie zwischen den Hannover Indians und den Black Dragons Erfurt nach 20 Minuten beim Stand von 1:1 abgebrochen werden. Die Partie wird neu angesetzt. Derweil düpierten die Füchse Duisburg mit den Hannover Scorpions das nächste Topteam an diesem Wochenende.

Anzeige

Mit einer immensen Mannschaftsleistung gewann der EV Duisburg die Partie gegen den alljährlichen Topfavoriten der Oberliga Nord aus der Wedemark mit 3:2 (2:2, 0:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung und vergoldete damit den Overtime-Erfolg von Freitag inTilburg. Zweimal gingen die Scorpions in Führung, doch erst traf Tobin Brandt, der mit Bence Farkas ein bemerkenswert gutes Youngster-Duo bildet, dann Adam Kiedewicz zum Ausgleich für Duisburg. Am Ende konnten die Scorpions froh sein, mit einem Punkt nach Hause zu fahren, denn in der Schlussphase hatten die Füchse die besseren Chancen. In der Overtime lenkte Sandis Zolmanis das Geschehen. Ohne dass die Gäste an die Scheibe gekommen wären, verschärfte er plötzlich das Tempo und der Puck kam über Pascal Grosse zu Adam Kiedewicz, der nach 111 Sekunden zum 3:2 traf.

Derweil erfahren die Tilburg Trappers eine ihre längsten Niederlagenserie seit ihrem Eintritt in die Oberliga vor etwas mehr als zehn Jahren. Der 6:4 (2:0, 2:3, 2:1)-Sieg des Herforder EV ist gleichzeitig die vierte Niederlage der Niederländer in Folge. Die Ice Dragons lagen schon mit 3:0 vorne, dann mit 4:3. Doch dem 4:4-Ausgleich ließen die Trappers nichts mehr folgen, sodass David Makuzki und Ryley Lindgren mit seinem dritten Treffer an diesem Abend den Herforder Sieg perfekt machten.

In der Oberliga Süd war der Deggendorfer SC im Spiel gegen die Tölzer Löwen klar überlegen. Bei 46:19 Torschüssen gewannen die Hausherren mit 6:0 (4:0, 1:0, 1:0), sodass bereits nach 20 Minuten alles klar war. Bemerkenswert: Die Torausbeute verteilte sich auf sechs verschiedene Schützen und kein Spieler verbuchte mehr als zwei Scorerpunkte. Das nennt man ausgeglichen stark.

Die Memminger Indians gewannen bei den Lindau Islanders mit 6:2 (3:1, 1:1, 2:0). Felix Beauchemin-Brassard und Timo Gams beteiligten sich mit je zwei Treffern am Erfolg des ECDC. Lindau verkürzte in der 22. Minute auf 2:3, doch schon kurz darauf markierte Gams das wichtige 4:2. In der Schlussphase packte Memmingen noch zwei Treffer oben drauf.

Die weiteren Ergebnisse:

Oberliga Nord:

Rostock Piranhas – Herner EV 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Oberliga Süd:

EC Peiting – Erding Gladiators 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Bayreuth Tigers – Selber Wölfe 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Passau Black Hawks – Stuttgart Rebels 3:5 (0:3, 0:0, 3:2)

SC Riessersee – EV Füssen 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)

Heilbronner Falken – Höchstadter EC 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)