Oberliga kompakt

Saale Bulls lassen Scorpions im neuen Eisdom keine Chance – Memmingen siegt im Topspiel

28.10.2025, 23:59 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

In der Oberliga Nord setzt sich die Krise der Hannover Scorpions fort. Abermals konnten die Wedemärker nur ein Miniteam aufbieten. Die Tilburg Trappers scheitern erneut an Hamm. Die Memminger Indians besiegen den Süd-Spitzenreiter aus Selb klar.

Anzeige

Was gegen die Hannover Indians noch nicht geklappt hat, gelang nun gegen die Hannover Scorpions. Die Saale Bulls Halle haben in ihrem schmucken neuen Eisdom den ersten Sieg in der Oberliga Nord eingefahren. Und der fiel beim abermals nur mit einem Minikader agierenden Aufstiegsfavoriten aus der Wedemark auch noch deutlich aus. Die Hallenser gewannen mit 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). Wieder standen nur 13 Feldspieler für die Scorpions auf dem Spielberichtsbogen. Mit einem Doppelschlag in der neunten und zehnten Minute bogen die Hausherren früh auf die Siegerstraße ein. Den Gästen gelang erst nach dem 0:5-Rückstand kurz vor dem Ende der Ehrentreffer. Adam Domogalla war mit zwei Toren am verdienten Erfolg der Gastgeber beteiligt.

Ein schlimmes zweites Drittel für die Icefighters Leipzig und eine überragende Auswärtsleistung der Black Dragons Erfurt. Die Drachen aus Thüringen gewannen bei den Sachsen mit 5:2 (0:1, 4:0, 1:1). Die Führung der Leipziger drehte Erfurt in beeindruckender Weise im Mittelabschnitt. Die Black Dragons erzielten eines der vier Tore gar in Unterzahl. Leipzig mühte sich darum, im Schlussdrittel noch einmal ins Spiel zu finden, doch Erfurt brachte den Erfolg nach Hause. Fritz Denner traf doppelt für die Dragons und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Wenn die Tilburg Trappers auf die Hammer Eisbären treffen, scheinen den Niederländern die Knie zu schlottern. Abermals setzte es gegen die Westfalen eine Niederlage, diesmal mit 2:3 (2:1, 0:1, 0:1). Gianluca Balla erzielte in Überzahl den Siegtreffer für die Gäste (46.).

Im Spitzenspiel der Oberliga Süd gewannen die Memminger Indians gegen Spitzenreiter Selber Wölfe klar mit 5:1 (1:1, 3:0, 1:0). Chris Schutz bracht den Primus zwar in Führung, doch dann riss der ECDC das Spiel an sich. Zwischen der 29. und 32. Minute zogen die Indians durch drei Tore entscheidend auf 4:1 davon.

Ein Drittel lang hielten die Bayreuth Tigers noch mit, dann zogen die Heilbronner Falken davon und machten es beim 10:1 (1:1, 5:0, 4:0) sogar zweistellig. Calder Anderson erzielte satte vier Tore und legte zwei weitere auf. Auch Nolan Ritchie war mit zwei Treffern und drei Vorlagen in Scorerlaune.

Die weiteren Ergebnisse:

Oberliga Nord:

Herforder EV – Herner EV 4:5 (2:1, 1:1, 1:3)

Füchse Duisburg – Hannover Indians 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Oberliga Süd:

SC Riessersee – EC Peiting 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Stuttgart Rebels – Höchstadter EC 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Erding Gladiators – Tölzer Löwen 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Passau Black Hawks – Deggendorfer SC 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

EV Füssen – EV Lindau Islanders 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)