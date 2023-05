Lokalderby am 30. Dezember 2023

​Die neue Saison wirft ihre Schatten voraus und bereits jetzt steht ein weiteres Open-Air-Spektakel in der Oberliga Nord fest. Und wieder treffen in der hannoverschen Heinz-von-Heiden-Arena die beiden Regionsrivalen Hannover Scorpions und Hannover Indians aufeinander.

Bereits das erste Open-Air war ein voller Erfolg. Vor der Weltrekordkulisse bei einem Eishockey-Drittligaspiel von 35.000 Zuschauern fand das Spiel am 17. Dezember 2022 statt und sah die Scorpions, die wenige Monate später Nordmeister wurden, mit 5:2 als Sieger. Herausragend neben der Kulisse war auch das Rahmenprogramm, das unter dem Motto „Music meets Eishockey“ stattfand. Dazu Nico Röger, Geschäftsführer von Veranstalter Hannover Concerts: „Uns haben viele Nachrichten mit der Bitte erreicht, dieses besondere und außergewöhnliche Event erneut stattfinden zu lassen. Nach der positiven Resonanz und der Aufarbeitung der Veranstaltung wollen wir diesem Wunsch schon im Jahr 2023 unglaublich gern nachkommen. Dabei haben wir das Thema Gastronomie, welches in der Kritik stand, vollumfänglich aufgearbeitet und gemeinsam mit den Verantwortlichen entsprechende Anpassungen vorgenommen. Als Wiedergutmachung werden sich der Catering-Anbieter HCC und Hannover Concerts an den Fan-Choreos beider Clubs beteiligen. Das Event hat gezeigt, dass Musik und Sport Menschen zusammenbringt und für ein unvergessliches und emotionales Erlebnis sorgt. Auch 2023 wollen wir den Zuschauern zum Jahresende dieses grandiose Erlebnis bieten.“



Welche Künstler auftreten werden, soll in den kommenden Monaten bekanntgegeben werden. Eintrittskarten sind bereits jetzt online bestellbar.