​Mit dem 20-jährigen in Wuppertal geborenen Tobias Möller erhält die Verteidigung der Hannover Indians Verstärkung.

Möller spielte in der vergangenen Saison in der Akademie von RedBull Salzburg und beim SC Riessersee in der Oberliga Süd. Er durchlief von der U16 bis zur U20 alle deutschen Nationalmannschaften. Ausgebildet wurde Tobias Möller im Nachwuchs der Iserlohn Roosters, ehe er zu den Adlern Mannheim wechselte. In dem Zuge erhielt er auch bereits die Möglichkeit sich beim Mannheimer Kooperationspartner, den Heilbronner Falken in der DEL2 zu zeigen und in 46 Partien zu spielen.

Indians-Coach Lenny Soccio zur Verpflichtung von Tobias Möller: „Der Spielermarkt für deutsche Verteidiger ist sehr eng und umkämpft, daher freuen wir uns sehr, dass es uns gelungen ist, Tobias zu verpflichten. Trotz seines doch noch jungen Alters konnte er bereits bei namhaften Clubs Erfahrung im Senioren Eishockey sammeln.“

Mit Stürmer Thomas Pape werden die Indians Fans ein weiteres altbekanntes Gesicht auf dem Eis sehen, wenn im September endlich die Saison startet. „Tommy“ verlängerte seinen Vertrag bei den Indians um eine weitere Spielzeit.

Pape wird aber nicht nur auf dem Eis für die Indians tätig sein. Er wird sich in der neuen Saison auch um das Fitness- und Off-Ice-Training der Mannschaft kümmern. Er ist ausgebildeter Fitnesstrainer und arbeitete bereits von 2014 bis 2019 für die Handball-Bundesligamannschaft der „Recken“.

Indians-Coach Lenny Soccio zur Verlängerung: „Tommy ist ein unglaublich harter Arbeiter für die Mannschaft. Er gibt in jeder Minute auf dem Eis 100%. Solche Spieler brauchen wir einfach. Sehr gut ist auch, dass Tommy sich nun mehr in unser Fitness Training eingebunden wird. Durch seine Ausbildung als Fitness-Trainer kann er uns da sehr unterstützen und auch den Grundstein für die Zeit nach seiner aktiven Laufbahn legen.“

Tommy Pape zu seiner Verlängerung: „Die letzte Saison hat ja bekanntlich nicht so geendet, wie wir uns das vorgestellt haben. Das war für uns alle bitter. Wir hatten uns trotz des kleinen Kaders für die Playoffs viel vorgenommen. Wir hätten Herne sicherlich ein heißes Tänzchen geboten. Ich bin mir sicher, dass wir mit der neuen Mannschaft in der kommenden Saison viel erreichen können. Wir haben tolle Spieler dazubekommen. Unser Sturm wird sicherlich eine andere Durchschlagskraft haben.“