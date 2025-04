Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Bietigheim Steelers können die Liga nicht halten – diesmal ist es aber etwas Positives. Zweimal in Folge ist der Club aus Baden-Württemberg von der DEL bis in die Oberliga abgestiegen, nun aber gleich wieder in die DEL2 zurückgekehrt. Im siebten Play-off-Finalspiel gelang der erste Auswärtssieg der Serie – und das 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) bescherte den Steelers bei den Hannover Scorpions den Wiederaufstieg.

Das Spiel blieb lange torlos. Doch in der 37. Minute schlugen die Gäste dann zu. Der Puck wurde einfach mal in den Slot geschlenzt, der Klärungsversuch der Gastgeber ging schief, Tyler McNeely hielt die Scheibe liegend in der gefährlichen Zone, ehe schließlich Christoph Kiefersauer aus der Drehung für Bietigheim erfolgreich war. Noch in der gleichen Spielminute hätten die Wedemärker ausgleichen können, doch den Versuch von Allan McPherson entschärfte Steelers-Goalie Olafr Schmidt ebenso wie zwei weitere Powerplay-Gelegenheiten der Scorpions direkt im Anschluss.

Die Scorpions starteten mit viel Druck in den Schlussabschnitt. Besonders brenzlig wurde es für Bietigheim, als Christoph Kabitzky frei vor Schmidt auftauchte, aber ebenso am Gäste-Torhüter scheiterte wie viele seiner Teamkollegen (48.). Eine anschließende Überzahlsituation ließen die Mellendorfer ebenfalls ungenutzt. Auch später wollte der Puck nicht über die Linie – in der 53. Minute traf Jordan Knackstedt beispielsweise mit der Rückhand die Bietigheimer Latte. In der 58. Minute entschied Steelers-Kapitän Alexander Preibisch schließlich die Partie und die Serie, als er einen Pass von hinter dem Tor direkt zum 2:0 verwertete. Noch in der gleichen Minute unterlief den Gästen zwar ein Eigentor, das Stephan Tramm zugeschrieben wurde. Doch Brett Cameron ließ kurz später eine Großchance zum Ausgleich ungenutzt. 48 Sekunden vor Ende gerieten die Steelers in Unterzahl, die Scorpions spielten ohne Goalie mit zwei Mann mehr, doch die Steelers verteidigten den Sieg.