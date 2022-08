Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Rostock Piranhas melden die Verpflichtung von Stürmer Oskar Siradze. Der Hamburger wechselt aus dem kanadischen Junioren-Eishockey an die Warnow. Dort lief er für die West Van Academy auf.

Zuvor spielte der 18-Jährige in den Nachwuchsmannschaften des HSV und in der U17 der Eisbären Juniors Berlin. Vorstand Tobias Mundt: „Oskar ist für sein Alter schon sehr robust und körperlich bereit für die Oberliga. Er gilt als sehr guter Schlittschuhläufer. Wichtig ist, dass wir ihm die Zeit geben, sich zu entwickeln. Wir sind trotzdem zuversichtlich, dass er frühzeitig eine Verstärkung sein wird. Er will sich in Deutschland unbedingt beweisen.“