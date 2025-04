Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Herforder EV vermeldet mit der Vertragsverlängerung von Yannis Walch die nächste wichtige Kadernews für die kommende Spielzeit. Der gerade 30 Jahre alt gewordene Verteidiger geht somit in seine zweite Saison bei den Ostwestfalen, nachdem er in seinem ersten Jahr bei den Ice Dragons als Assistenz-Kapitän fungierte.

„Bei Yannis gilt vieles, was in der vergangenen Saison auch auf Nick Walters bereits zutraf. Er hat die Mannschaft auf und neben dem Eis mit angeführt und war Teil eines sehr guten Kapitänteams. In meinen Augen ist er noch weiter gereift und hat zudem der Defensive sehr viel Stabilität gegeben“, beschreibt Chefcoach Henry Thom Verteidiger Yannis Walch, mit dem er bereits zu Hamburger Zeiten zusammenarbeitete.

Mit seiner Routine war er gerade für die jüngeren Akteure des HEV ein wichtiger Orientierungspunkt auf und neben dem Eis. In der Schlussphase der Saison musste Yannis Walch aufgrund einer Verletzung auf die Zähne beißen, stellte sich jedoch in den Dienst der Ice Dragons und verpasste keine einzige Begegnung. Dabei kam er auf 14 Scorerpunkte bei drei eigenen Treffern und verhinderte mit seinem Einsatz zahlreiche Torgelegenheiten der Gegner.

„Hinter uns liegt eine sehr gelungene Saison, mit der kaum jemand gerechnet hat. Wir haben bewiesen, dass wir gegen jedes andere Team mithalten und gewinnen konnten. Besonders in der heimischen Drachenhöhle sind wir vor unseren Fans ein sehr unangenehmer Gegner. Wir wollen an die tolle Spielzeit nun anknüpfen und beweisen, dass es kein „positiver Ausrutscher“ war. Man hat uns nun auf der Rechnung und das macht die Sache natürlich schwieriger, doch wir wollen uns als Mannschaft weiterentwickeln. Ich selbst habe das Training bereits wieder aufgenommen und werde mich bestmöglich vorbereiten“, so Yannis Walch.