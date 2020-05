Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nachdem die Wohnbau Moskitos Essen am Freitag die Vertragsverlängerungen mit Enrico Saccomani und Toni Lamers vermelden konnten, hat der ESC einen weiteren Stürmer an den Verein gebunden. So wird André Huebscher in der kommenden Spielzeit am Westbahnhof auflaufen.

Der 31-Jährige kam vor der abgelaufenen Saison vom EV Duisburg nach Essen und etablierte sich von Beginn an als Führungsspieler im Team. In 41 Einsätzen erzielte Huebscher elf Tore und bereitete 27 weitere Treffer vor. Damit war er der zweitbeste Scorer der Moskitos.

„André ist ein Kämpfer – ein ganz starker Charakter, der stets mit der richtigen Einstellung antritt“, sagt Frank Petrozza, Chefcoach und Sportlicher Leiter des ESC, zur Vertragsverlängerung. „So einen Typ braucht das Team, gerade in den Zeiten des kommenden Neuaufbaus.“

Zudem verfügt der gebürtige Moerser über eine Menge Erfahrung. Huebscher lief über 250 Mal in der DEL auf und führt die ewige Scorerliste des EV Duisburg mit 356 Punkten an.