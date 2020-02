Lesedauer: ca. 1 Minute

​Candlelightdiner, romantischer Abend? Weit gefehlt! Die Rostock Piranhas sind am Valentinstag auf dem Weg nach Erfurt zu einem entscheidenden Spiel. Die TecArt Black Dragons rangieren mit 30 Punkten und einem Spiel weniger als die Piranhas auf dem elften Platz und haben die Hoffnung auf einen Pre-Play-off-Platz noch nicht aufgegeben.

Die Rostocker sind mit 13 Punkten Vorsprung auf dem neunten Platz und könnten mit einem Sieg die Erfurter weiter auf Abstand halten. In der bisherigen Saison waren das keine einfachen Begegnungen. Zwar gingen die Piranhas als Sieger vom Eis, aber immer nur knapp (2:1, 4:3, 4:3 n.V.). Die Partie beginnt um 20 Uhr.

Am Sonntag um 19 Uhr geht es daheim weiter – mit dem Spiel gegen die Saale Bulls Halle. Der Gegner steht nach 38 Spielen mit 59 Punkten auf dem siebten Platz. Die Bullen werden alles daran setzen, den direkten Einzug in die Play-offs noch zu schaffen. Allerdings gastiert am Freitag der Tabellenerste in Halle und das wird kein einfaches Spiel. Also hofft man auf Punkteausbeute auswärts. Zu Beginn der Hauptrunde konnten die Ostseestädter die Bullen besiegen.