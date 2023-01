Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Vor zehn Tagen war die Welt des Jan Dalgic noch in Ordnung. Silvester war gefeiert, das sportlich durchaus erfolgreiche Jahr konnte anfangen und vielleicht eine Begeisterungswelle erzeugen wie im letzten April, als die Hannover Indians, der aktuelle Verein des sympathischen Torhüters, es fast bis ins Oberligafinale geschafft hätten.

Dann kam der 4. Januar, und Jan Dalgic feierte seinen 25. Geburtstag. Vermutlich ganz normal, wie ihn junge Erwachsene feiern, bis das Schicksal erbarmungslos in sein Leben eingriff. Er erlitt erstmals einen epileptischen Anfall. Zum Glück passierte nichts, denn Dalgic war zu diesem Zeitpunkt alleine. Nach dem Aufwachen rief er den Notdienst, der ihn in ein Krankenhaus brachte, wo man ihm nach Untersuchungen mitteilte, dass er an einem bösartigen Gehirntumor leiden würde. Dieser kann jedoch entfernt werden und hierfür wird die Familie von Jan Dalgic die Leistungen einer privatärztlichen Klinik in Hannover in Anspruch nehmen, da diese über besondere Operationsmöglichkeiten verfügt und somit die größten Heilungschancen bestehen. Allerdings sind die Operation und auch die Nachbehandlung extrem kostenintensiv.



Die Hannover Indians gingen mit der schrecklichen Nachricht offensiv um, und Trainer Björn Naujokat informierte die Fans auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Essen. Außerdem sagte er, dass die Kosten für die Operation und vor allem für die Nachbehandlung sehr hoch sein würden und da die Familie diese nicht stemmen kann, würde man ein Unterstützungskonto einrichten.

Empfänger: EC Hannover Eishockey Spielbetriebs GmbH

Deutsche Bank

IBAN: DE61250700240031985501

Verwendungszweck: „Jan Dalgic – The SAVE of his Life"

Oder als Spende per Paypal-Zahlung mit der „Family and Friends Funktion"

mit dem Verwendungszweck „Jan Dalgic – The SAVE of his Life"

Das Schicksal von Jan Dalgic aber berührte nicht nur die Fans der Hannover Indians, sondern ging viral. Als erste übermittelten die Nachbarn aus Mellendorf, die Hannover Scorpions, ihre bestgemeinten Genesungswünsche und teilten noch am gleichen Abend mit, dass sie beim nächsten Heimspiel gegen Tilburg eine Sammelaktion starten würden. Und es kam noch fantastischer. In ganz Deutschland bewegte das Schicksal des jungen Torhüters die Gemüter und führte zu zahlreichen Aktionen, die alle nur den einen Zweck hatten, seiner Familie und ihm finanzielle Hilfe zukommen zu lassen.

Da wären die Blue Devils Weiden, die den Erlös von speziellen Weihnachtstrikots gespendet haben.

Die Memmingen Indians machten eine Losaktion, bei der fantastische 1.500 Euro zusammenkamen.

Ratinger Fans wollen die Indians in ihrem Wohnzimmer, dem Pferdeturm, unterstützen und direkt vor Ort spenden.

Der ADAC organisierte am 11. Januar einen Lauf rund um das Stadion am Pferdeturm, dem sogenannten „RunforJan“. Die Teilnahme war kostenlos, um Spenden wurde gebeten. Dabei kamen 3.000 Euro zusammen.

Das Team der Crocodiles Hamburg spendeten 500 Euro.

Beim Deggendorfer SC werden am 15. Januar gegen Landsberg Windlichter für 15 Euro pro Stück verkauft und der Erlös soll komplett an Dalgic gehen.

Die Fanszene Kassel hat die Fans der Huskies aufgerufen zu spenden.

Der ESV Kaufbeuren, ehemaliger Verein von Jan Dalgic, überwies den gesamten Erlös aus dem Becherpfand im Spiel gegen Bad Nauheim.

Der Herforder EV sammelte und konnte 1.570 EUR überweisen.

Das Regionalliga Nord-Team des EfC Timmendorf wird am 13. Januar gegen den HSV für Dalgic sammeln.

Die hannoversche Rockgruppe Fury & the Slaughterhouse, zuletzt beim Open Air direkt an der Seite der Indians und Jan Dalgic widmet ihr nächste Album „Hope“ dem Torhüter.

Der Fanclub Aktiv der Adler Mannheim hat den Erlös aus dem Kuchenverkauf in der Mannheimer Arena in Höhe von 3.560,04 Euro an Dalgic gespendet.

Der EV Duisburg hat eine Spendenaktion bei den Heimspielen am zurückliegenden Dienstag sowie am Sonntag ins Leben gerufen.