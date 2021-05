Lesedauer: ca. 1 Minute

​Walther Klaus spielt auch weiterhin für die Icefighters Leipzig. Der Finne mit deutschem Pass kam im letzten Sommer mit einem Tryout-Vertrag nach Leipzig. In dieser Saison verbuchte er drei Tore und acht Assists. Unvergessen bleibt sein Unterzahltor in der Verlängerung beim Auswärtsspiel in Erfurt.

Trainer Sven Gerike erinnert sich: „Als ich Walther in den ersten Trainingstagen in Crimmitschau auf dem Eis gesehen habe, dachte ich noch, dass er es sehr schwer haben würde. Aber schon bei den ersten echten Zweikampf- oder Spielübungen änderte sich meine Meinung. Er hatte dann großes Pech, dass er sich gleich in den ersten Vorbereitungsspielen in Hamburg verletzte. Als er wieder da war, entwickelte sich „Wally“ zu einem sehr starken Verteidiger, der immer für seine Mitspieler da ist. Ich freue mich wirklich sehr, dass Walther weiter bei uns in Leipzig spielt.“