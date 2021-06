Lesedauer: ca. 1 Minute

​Ein weiterer Oberliga-Nord-Meister wird auch in der kommenden Saison im Kader der Hannover Scorpions stehen. Der 24-jährige Victor Knaub, der in Dortmund geboren ist und von 2013 bis 2018 in Kanada Eishockey gespielt hat, hat seinen Vertrag für ein weiteres Jahr bei den Mellendorfern verlängert.

Der 1,83 Meter große und 96 Kilogramm schwere Stürmer hat in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie wichtig er für das Team ist. Er geht überall da hin, wo es weh tut und geht keinem Check aus dem Weg. Gleichzeitig ist „Harry“, wie er von seinen Teamkameraden genannt wird, eine absolute Stimmungskanone und stärkt mit seiner Art den Teamspirit innerhalb des Kaders. Dass er aber auch ein ausgezeichneter Eishockeyspieler ist, hat er in der vergangenen Saison bewiesen. In den 41 Begegnungen, in denen er in der vergangenen Saison auf dem Eis war, hat er 35 Scorerpunkte (13 Tore, 22 Assists) erzielt.

„Solche Spieler wie Victor braucht ein Team, wenn es erfolgreich Eishockey spielen will“, sind sich die sportlich verantwortlichen Tobias Stolikowski und Eric Haselbacher einig.