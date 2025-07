Lesedauer: ca. 1 Minute

Wie der Eishockey-Verband Nordrhein-Westfalen bekanntgibt, muss der „Verein am Standort Essen“, wie immer er wohl auch heißen mag, keinen Neustart in der Bezirksliga wagen. Nach dem Lizenzentzug gegen die Moskitos Essen in der Oberliga Nord, geht es für das Team vom Westbahnhof in der Regionalliga West weiter.

„Nach intensiven Gesprächen, einer offenen Videokonferenz mit den Vereinen der Regionalliga West sowie einem einstimmigen Beschluss der Obleute und des Präsidiums“ stehe diese Entscheidung fest. Dabei handele der EHV NRW auf der Grundlage des Artikels 2.1.3 Abs. 6 der Durchführungsbestimmungen, der „eine Einteilung über die unterste Liga hinaus zulässt, sofern sportliche und organisatorische Gründe vorliegen.“ Dazu erklärt der Verband: „Der EHV NRW sieht in der Aufnahme des Vereins in die Regionalliga West eine verantwortungsvolle und zugleich zukunftsorientierte Lösung – im Sinne des Sports, der Nachwuchsförderung und der nachhaltigen Stärkung des Eishockeystandorts Essen.“

Der Nachwuchs kann in den bisherigen Ligen verbleiben: „Alle Nachwuchsteams von U7 bis U15 spielen weiterhin regulär in unseren Ligen. Für U17 und U20 (DNL) unterstützt der EHV NRW aktiv den Verbleib unter DEB-Führung“, so der nordrhein-westfälische Verband.