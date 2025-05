Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Herner EV kann mit Valentin Pfeifer die nächste Vertragsverlängerung bekanntgeben. Der 26-Jährige wechselte letzte Saison von den Füchsen Duisburg an den Gysenberg und wird auch in der kommenden Saison wieder die Schlittschuhe für die Miners schnüren.

Der gebürtige Duisburger hat mehrere Gründe für seine Vertragsverlängerung: „Meine Freundin hat hier einen guten Job gefunden und wir fühlen uns in Herne wohl. Außerdem will ich den in der letzten Saison eingeschlagenen Weg des Vereins weitergehen und mein Bestes dazu beitragen“.

Mit Valentin Pfeifer hält der Herner EV nicht nur einen schnellen Skater mit einer guten Übersicht, sondern auch einen Teamplayer. Jedoch hatte auch Pfeifer keine einfache Saison. „Nach der Saison haben wir lange Gespräche über die abgelaufene Saison, aber natürlich auch über die kommende Saison geführt. Wir haben über viele Dinge gesprochen, die nicht gut gelaufen sind. Es gab aber auch Dinge, wo es phasenweise sehr gut war“, sagt HEV-Trainer Dirk Schmitz.

„In diesen Gesprächen waren wir uns einig, dass wir viel mehr von den guten Phasen benötigen, und ich bin davon überzeugt, dass wir dies gemeinsam schaffen können. Daher bin ich froh, dass wir in den Gesprächen mit Valentin die gleichen Ansichten hatten und auch in der nächsten Saison zusammenarbeiten werden“, freut sich der Chefcoach über die Verlängerung.



